»Wir wollen keinen Burgfrieden schließen«

Gabriele Senft Singen der »Internationale« zum Abschluss der Thälmann-Ehrung am Ort der ehemaligen Gedenkstätte (Ziegenhals, 13.2.2022)

Sie rufen für das Osterwochenende zu zwei Kundgebungen anlässlich des 136. Geburtstages von Ernst Thälmann in Berlin und Ziegenhals auf. Ist der frühere KPD-Vorsitzende (1925–1933) eine historische Person, die heute noch Orientierung bieten kann?

Für uns ist er das. Ernst Thälmann wurde nach seinen Kriegserfahrungen im Ersten Weltkrieg, wo er zweimal verwundet wurde, zum Antimilitaristen. Danach trieb er in der revolutionären Arbeiterbewegung die Debatte voran, dass im Kapitalismus nur die Konzerne mit ihren Waffenlieferungen vom Krieg profitieren. In diesem Sinn wollen auch wir heute keine weitere Aufrüstungspolitik der deutschen Bundesregierung mehr hinnehmen.

Welche politische Botschaft Ernst Thälmanns ist heute noch aktuell?

Thälmann vertrat die Losung, die der Internationalist Karl Liebknecht 1915 in einem Flugblatt aufstellte: »Der Hauptfeind steht im eigenen Land.« Nicht im Ausland sei danach zu suchen, sondern zu erforschen und zu bekämpfen sind die Gründe im Inland, die dem Faschismus Auftrieb verschaffen. Wir wollen also keinen Burgfrieden schließen und dazu schweigen, wenn die Bundesregierung nun eine massive Aufrüstung plant. Für die Rüstungsindustrie sind goldene Zeiten angebrochen, weil der Frieden ausgerechnet mit 170 Milliarden Euro für die Bundeswehr gesichert werden soll. Bezahlen werden es die Armen, Jugendlichen und Alten, wenn deswegen zukünftig Geld für Gesundheit und Bildung fehlen wird.

Angesichts des Angriffskriegs, der in der Ukraine die Zivilbevölkerung hart trifft, sind viele ratlos. Welche politischen Forderungen können Antifaschistinnen, Sozialisten, Kommunistinnen und Kriegsgegner stellen, die dem angemessen ist?

Waffenlieferungen müssen jetzt sofort gestoppt werden, weil sie den Krieg nur verlängern, zu mehr Toten und Leid führen, sei es bei der ukrainischen Zivilbevölkerung oder bei den russischen Soldaten. 2014 hat alles mit einem Bürgerkrieg in der Donbass-Region begonnen, in den das ukrainische Militär und das darin integrierte faschistische Asow-Regiment involviert waren. Damals war im Minsker Abkommen eine Entwaffnung der Region vereinbart worden. Leider hatte das niemanden interessiert.

Kritiker argumentieren: Wie kann man davon überhaupt reden, angesichts der schrecklichen Kriegsbilder, die uns jetzt erreichen?

Die Wahrheit stirbt wie in jedem Krieg zuerst. Kriegsparteien versuchen, Informationen jeweils nach ihren Interessen ausgerichtet zu manipulieren. Die Ukraine will dabei freilich erreichen, dass sich die NATO stärker in den Krieg involviert.

Das Thälmann-Denkmal in Prenzlauer Berg wurde kürzlich mit dem Slogan »Der Kreml soll brennen« beschmiert. Welche Weltanschauung ist dahinter zu vermuten?

Die ganze Bandbreite ist möglich. Es könnten Faschisten sein, aber auch Menschen, die aufgrund der Medienberichterstattung von einer »Russophobie« ergriffen sind. Deshalb müssen wir für eine Beendigung des Kriegs, gegen die Einseitigkeit der Berichterstattung sowie gegen Aufrüstung demonstrieren.

Was entgegnen Sie Demagogen, die Ernst Thälmann als Stalinisten und Demokratiefeind bezichtigen?

Das ist ein Versuch, Thälmann zu diffamieren, der mit revolutionären Streitschriften auf Widersprüche des Kapitalismus verwies. Er war lange im antifaschistischen Widerstand, verbrachte elf Jahre in Einzelhaft, bevor er am 18. August 1944 im KZ Buchenwald ermordet wurde. Graf von Stauffenberg, in der Bundesrepublik stets als zentrales Gesicht des Widerstands gerühmt, wurde dagegen erst aktiv, nachdem der Krieg verloren zu gehen drohte. Konservative und liberale Kräfte hatten sich mit den Faschisten verbündet.

Sie rufen zu den Kundgebungen mit dem Slogan auf »Stoppt die Bundeswehr nicht erst vor Stalingrad! Schluss mit Waffenlieferungen und Aufrüstung!« Historisch folgerichtig, aber wie stellt sich das angesichts des aktuellen russischen Angriffskrieges dar?

Natürlich ist das provokant. Zu befürchten ist aber, dass die NATO Kriegspartei werden könnte und wir den Krieg dann vor der eigenen Haustür haben.