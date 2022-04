Kräfte gebündelt

Carsten Koall/dpa Jetzt wird gehandelt: Katina Schubert spricht zu den Delegierten des Linke-Landesparteitags (Berlin, 2.4.2022)

Der Landesvorstand der Berliner Linkspartei will dem Landesverband der Linksjugend, in dem es seit dem Herbst 2021 eine Mehrheit gibt, die den rechten Kurs der Landespartei ablehnt und bekämpft, den Geldhahn zudrehen. Der Tagesspiegel berichtete am Donnerstag online unter Berufung auf Mitglieder des Vorstandes, dass dort auf Betreiben der Landesvorsitzenden Katina Schubert ein Antrag vorbereitet werde, der das Ziel habe, finanzielle Zuschüsse an den Jugendverband zu sperren bzw. nur noch »projektbezogen« zu bewilligen.

Nur Stunden zuvor hatte die Welt versucht, die Beschlüsse der Landesmitgliederversammlung der Linksjugend vom vergangenen Sonntag zu skandalisieren. Nicht erfreut war das Blatt über die Anträge zur Zerschlagung der NATO sowie zum Rückzug der Linkspartei aus der Landesregierung unter anderem für den Fall, dass der Ausbau der A 100 und die Privatisierung der S-Bahn nicht sofort gestoppt werden.

Der eigentliche Dreh des Welt-Textes ist der Einfall, den Antrag »Unsere Position zur Situation in Israel und Palästina« als »offen antisemitisch« zu denunzieren. Offenbar als Beleg für diesen Vorwurf gedacht ist der Verweis auf das geforderte Rückkehrrecht für Palästinenser, die ebenfalls geforderte »Benennung Israels als Apartheidstaat« und die »Benennung des Zionismus als reaktionäre, bürgerliche Ideologie«. Als Stichwortgeber tritt in dem Beitrag, der bei Twitter unter anderem von einem AfD-Abgeordneten des Landesparlaments aufgegriffen wurde (»Wo bleibt da eigentlich der VS?«), der Pankower Bezirkspolitiker Paul Schlüter auf, der auch dem Linke-Landesvorstand angehört. Schlüter ließ sich in der Welt mit dem Befund zitieren, die Debatte zu Israel sei »mit Antisemitismus durchsetzt« gewesen. Auch die Sperrung der Finanzierung brachte er dort ins Gespräch.

Ein Mitglied der Berliner Linksjugend sagte am Freitag gegenüber dieser Zeitung, man habe damit gerechnet, dass nach der Vollversammlung ein Angriff erfolgen werde. Im Vorfeld habe es bereits einen Versuch gegeben, durch die kurzfristige Mobilisierung jüngerer Parteimitglieder, die im Jugendverband bislang nicht aktiv waren, aber dort mit abstimmen können, wenn sie jünger als 35 sind, eine Mehrheit gegen den linken Flügel zu organisieren (Screenshots, die das belegen, liegen jW vor). Mit der in der Welt nun beiläufig empfohlenen Auflösung der Landesorganisation der Linksjugend durch den Bundesverband werde der rechte Flügel aber nicht durchkommen, sollte er es versuchen. Auch der Versuch, durch die Sperrung der Mittel eine Anpassung an die Linie der Landespartei zu erzwingen, werde scheitern, weil der Mehrheit der Mitglieder klar sei, dass der Landesvorstand so oder so die Inaktivität des Jugendverbandes herbeiführen wolle. Und das sei keine Option.

Schlüter sei, hieß es weiter gegenüber jW, im Jugendverband eine isolierte Figur; auch Mitglieder des Verbandes, die sich nicht dem linken Flügel zurechnen, hielten ihn für »zu rechts«. Bei der Vollversammlung am Sonntag – der ersten übrigens, an der Schlüter überhaupt teilgenommen haben soll – stimmte er diesen Angaben zufolge unter anderem gegen die Anträge »Deutsche Wohnen & Co. enteignen!« und »Feminismus zur Praxis machen«.

Im Oktober 2021 war der Landesverband der Linksjugend – für Außenstehende etwas überraschend – deutlich nach links gerückt. Die damals bei einer Landesmitgliederversammlung von einer Mehrheit beschlossene Absage an eine Neuauflage des »rot-grün-roten« Regierungsbündnisses hatte für wütende Wortmeldungen aus dem regierungslinken Lager gesorgt; mehrere Linksjugend-Akteure aus diesem Spektrum waren anschließend ausgetreten. Die am vergangenen Sonntag erneut bekräftigte Ablehnung der Politik der Linkspartei in der Landesregierung sei weiterhin das eigentliche Problem, hieß es am Freitag aus dem Verband gegenüber jW. Da der Landesvorstand und dessen Leute im Jugendverband aber genau wüssten, dass sie bei einer offen geführten Debatte über dieses Thema inzwischen nur noch verlieren können, werde die Auseinandersetzung nun auf das Feld eines frei erfundenen Antisemitismus verlagert.