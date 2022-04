Erinnerung an Befreiung von KZ Bergen-Belsen

Lohheide. Mit der Aktion »Lichter auf Schienen« hat die Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen wie jedes Jahr am 15. April an diesem Freitag an die Befreiung des Konzentrationslagers durch britische Truppen im April 1945 erinnert. Am Waggon an der Rampe, an der die Häftlinge aus den Zügen steigen mussten, wurden Kerzen entzündet. Am 8. Mai soll es eine größere Gedenkveranstaltung in dem ehemaligen KZ geben. Vormittags wird laut einer Sprecherin im kleinen Kreis der rund 52.000 Toten dieses Lagers gedacht, nachmittags soll unter anderem bei einem Zeitzeugengespräch die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine im Mittelpunkt stehen. (dpa/jW)