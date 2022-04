Für den Frieden

Bodo Schackow/dpa

Die diesjährigen Ostermärsche für Frieden und Abrüstung haben begonnen; die meisten der traditionellen Veranstaltungen der Friedensbewegung finden am Sonnabend bzw. Sonntag statt. Die ersten Ostermarschierer gingen bereits am Gründonnerstag auf die Straße – so wie hier auf dem Anger im Zentrum der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt. Am Karfreitag meldeten die Veranstalter eine rege Beteiligung bei den Kundgebungen und Demonstrationen, die unter anderem in Chemnitz, Neumünster, Wittstock, Gronau, in der Bittermark bei Dortmund, in Jülich und Biberach stattfanden. (jW)