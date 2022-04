US-Visite in Taiwan: China reagiert mit Militärmanöver

Beijing. Zeitgleich mit dem Besuch einer hochrangigen US-Delegation in Taiwan hat China ein Militärmanöver in der Region gestartet. Die chinesische Armee erklärte am Freitag, Fregatten und Kampfjets seien in das Ostchinesische Meer und das Gebiet rund um Taiwan geschickt worden. »Diese Operation ist eine Antwort darauf, dass die USA zuletzt in der Taiwan-Frage häufig falsche Signale gesendet haben«, teilte die zuständige Kommandantur der Volksarmee mit. »Die Tricks der USA sind völlig sinnlos und gefährlich. Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich selbst.« China betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik. Die sechs US-Abgeordneten sowohl der Demokratischen als auch der Republikanischen Partei stellten sich hinter Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen und betonten die weltweite Bedeutung von Taiwans Chipindustrie. (Reuters/jW)