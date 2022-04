Mit harten Bandagen

Norbert Schmidt/imago images Wenn es nach dem DBV geht, wird Mittelgewichtlerin Sarah Scheurich nicht mehr im Nationaldress in den Ring klettern (Köln, 12.3.2021)

Es hätte ein Klärungsgespräch sein sollen. Geklärt wurde hingegen wenig – verschoben um so mehr. Online am 29. März. Eingeladen hatte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB). Alle Kontrahenten waren zugeschaltet: der Deutsche Boxsportverband (DBV), die Interessenvertretung »Athleten Deutschland«, die Deutsche Sporthilfe – und nicht zuletzt die olympische Boxerin Sarah Scheurich.

Neu ist der Konflikt nicht. Er schwelt seit einem dreiviertel Jahr – mindestens (jW berichtete). Worum geht es? Der Spitzenverband DBV hatte die Mittelgewichtlerin aus dem Bundeskader gestrichen. Seit Mitte 2021 ist sie nicht mehr Teil des Nationalteams. Mangels Erfolgen, mangels Perspektive, meinte DBV-Sportdirektor Michael Müller in den zurückliegenden Monaten mehrmals, auch in Gesprächen mit jW. Die Entscheidung der künftigen Nichtnominierung sei »völlig objektiv und ohne Emotionen« getroffen worden, »aufgrund nicht erbrachter Leistungen«. Scheurich habe kein einziges Kriterium erfüllt, um weiterhin in der Elite zu boxen, behauptete Müller weiter. Das bestreitet nicht nur die Betroffene. Schließlich gilt die Exvizeeuropameisterin Scheurich im Limit bis 75 Kilogramm als eine der besten Boxerinnen hierzulande – und der erfolgreichsten.

Scheurich und ihre Unterstützer vermuten hinter der DBV-Politik eine Retourkutsche. Wiederholt hat sich die 28jährige verbandskritisch geäußert. Gegen patriarchale Strukturen, gegen Günstlingswirtschaft samt Intransparenz und Willkür. Es wirkt wie ein kalter Ausschluss der Athletin, kritisiert ihr Umfeld. Um so mehr sei der DBV gefordert, »Sarah Scheurich einen Weg zur Rückkehr in den Kader aufzuzeigen«, sagte Johannes Herber am Mittwoch auf jW-Anfrage. Denn die Zeit, so der Geschäftsführer von »Athleten Deutschland«, drängt: »Karrieren im Spitzensport sind kurz und prekär«, weiß er. Deshalb müssten Nominierungsentscheidungen »auf Grundlage robuster Kriterien« erfolgen, innerhalb überschaubarer Fristen. Beides will der DBV vorlegen, aber nicht sofort. Nach jW-Informationen ursprünglich vor Ostern, nun erst am 6. Mai. Zufällig oder nicht: Es ist der Tag des Beginns der Boxweltmeisterschaft in der Türkei. Definitiv ohne Scheurich. Herber ärgert das, spricht von einer »Verzögerungsstrategie« seitens des DBV in der »Causa Scheurich«. Druck auf den DBV macht auch der DOSB, etwas zumindest. Nominierungskriterien für die Kaderzugehörigkeit und Sportgroßereignisse »sollten für alle Beteiligten nachvollziehbar veröffentlicht werden«, sagte ein DOSB-Sprecher am Mittwoch zu jW. Zu internen Vorgängen autonomer Mitglieder äußere sich die Dachorganisation aber nicht.

Monatelanges Hickhack, das an die Nieren geht, räumte Scheurich im jW-Gespräch am Mittwoch ein. »Ich, meine Eltern, mein direktes Umfeld, alle sind angespannter als vorher.« Besonders perfide findet Scheurich die Stimmungsmache gegen sich, primär unter Kaderboxerinnen und -boxern. »Mutmaßlich auf Geheiß der Verbandsspitze«, sagte sie. Mittels einer Art Umfrage sollte belegt werden, dass Scheurich keine Rückendeckung habe, als »untragbar« gelte. Müller vom DBV soll – Scheurich zufolge – bei der Onlinerunde Ende März von »Ermittlungen« gesprochen haben. Das sei nichts anderes als Spitzelei, »um mich letztlich zu diskreditieren«, so die Mittelgewichtlerin. Und weitere Folgen sind spürbar: Nach dem Rauswurf aus dem Bundeskader ist Scheurich keine Sportsoldatin mehr. Gefördert wird sie nur noch übergangsweise. Hinzu kommt: Trotz ihres Umzugs von Schwerin nach Hannover darf sie nicht am örtlichen Olympiastützpunkt trainieren. Unterschlupf hat die 28jährige unterdessen beim Boxclub Gifhorn gefunden. Scheurich macht das Beste aus der Situation: »Ich weiß, wie ich trainieren muss, kann neue Trainingsmethoden ausprobieren, muss nicht strikt unflexiblen Übungsplänen folgen.« Mehr Selbständigkeit also, genau das, was im Ring gefragt ist. Ferner hat die Faustkämpferin mit einem Studium begonnen, Sozialarbeit an der Uni Hannover.

Hinter dem Konflikt steckt noch etwas anderes. Die Frage nämlich, wie weit die grundgesetzlich garantierte Autonomie der Sportverbände reichen darf. Insbesondere dann, wenn Kriterienkataloge etwa bei der Nominierung von Athleten undurchsichtig scheinen. »Der Aufbau glaubwürdiger Good-Governance-Strukturen in den Sportverbänden muss endlich vorankommen«, sagte Tina Winklmann (Grüne) am Dienstag auf jW-Nachfrage. Der hohe Autonomiegrad des Sports dürfe nicht dazu führen, »dass der Bund als größter Zuwendungsgeber in seinem Druck für mehr Transparenz und Aufklärung nachlässt«, betonte die Sprecherin für Sportpolitik ihrer Bundestagsfraktion. Darauf setzt auch Herber von »Athleten Deutschland«. Es fehle bislang »eine übergeordnete, kompetente Instanz, die Fälle wie bei Scheurich neutral untersucht und bindende Beschlüsse fassen kann«. Deshalb brauche es einen »Integritätscode«, um Missstände im Sport zu beheben.

Und der DBV? Will offenbar einen Schlussstrich ziehen: »Zur Personalie Scheurich werden wir keine Kommentare mehr abgeben«, teilte der Verband am Mittwoch lapidar mit. Egal, Dauerkonflikt, Hinhaltetaktik – ans Aufhören denkt Scheurich nicht. »Das wäre ein bitteres Ende, das kommt nicht in Frage.« Dafür habe sie viel zu lang hart an ihrer sportlichen Laufbahn gearbeitet, um vor der »Verbandsmacht alter, weißer Männer« einzuknicken.