Über Ostern nicht da

Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild Der RBB beteuert seine soziale Verpflichtung, will aber keine dafür notwendige Garantie geben

Sie sind nicht da. 369 freie Journalisten, die sonst im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) arbeiten, sind seit Anfang der Woche gemeinsam für die Ostertage in den Urlaub gegangen oder arbeiten in dieser Zeit ausschließlich für andere Auftraggeber. Mit dem gemeinsamen Urlaubsausstand wird unter dem Slogan #wirsindnichtda protestiert, weil die Tarifverhandlungen für die freien Mitarbeiter gescheitert sind, die vom Deutschen Journalistenverband (DJV) und der Gewerkschaft Verdi mit dem RBB geführt wurden. ­Ungleiche Bezahlung und wachsende Verdichtung im Arbeitsalltag schlagen bei den rund 1.500 frei Beschäftigten der Rundfunkanstalt auf die Stimmung. Seit der Umbau des Senders Ende vergangenen Jahres zur Kündigung von 75 Beschäftigten des Magazins »zibb« führte, sind die Kolleginnen und Kollegen zusätzlich verunsichert.

Die gemeinsamen »Urlaubspläne« entfalteten schnell Wirkung. Dem RBB stünden in dieser Woche »nicht alle freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung«, teilte die Rundfunkanstalt am Montag mit. Stellenweise könne es »zum Ausfall von Sendungen oder zur Ausstrahlung von Ersatzsendungen« kommen. Betroffen seien Radioprogramme, Onlineangebote und Fernsehen. Schon im vergangenen Jahr hatten Hunderte Freie beim RBB für eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen protestiert. Zum diesjährigen 1. Mai rufen die Kolleginnen und Kollegen zu einer Demonstration vor dem Gebäude der Rundfunkanstalt in der Berliner Masurenallee auf.

Das Scheitern der Tarifverhandlungen habe einen »Tiefschlag« gerade für ältere und »besonders loyale« Freie bedeutet, äußerte sich Christoph Reinhardt, Vorsitzender der Freienvertretung beim RBB am Mittwoch gegenüber junge Welt. Besonders langjährige Freie forderten nun »endlich klare Bestandsschutzregelungen, die es an vielen anderen Sendern bereits seit Jahren gibt«. Speziell in den Radio- und Onlineredaktionen gehe es den Kolleginnen und Kollegen um faire Honorare, erklärte Reinhardt. Im neu eingerichteten »crossmedialen Newscenter« des RBB würden freie und festangestellte Beschäftigte zusammenarbeiten, »aber die Unterschiede für dieselbe Arbeit betragen bis zu 90 Euro am Tag«.

Der RBB möchte freien Mitarbeitern erst nach 20 Jahren eine Beschäftigungssicherung, also eine Weiterbeschäftigung bis zur Rente ermöglichen. Für die Freien ist dieser Zeitraum zu lang, befürchten sie doch, dass sie kurz vor Erreichen des Fristendes rausgeworfen werden könnten. Sich nach 20 Jahren hauptsächlicher Arbeit für einen Auftraggeber womöglich völlig neu orientieren zu müssen, ist für die Kolleginnen und Kollegen eine nicht hinnehmbare Zumutung.

Die Gewerkschaften fordern, dass Freie den festangestellten Beschäftigten der Rundfunkanstalt gehaltlich gleichgestellt werden. Außerdem wollten DJV und Verdi in den Tarifverhandlungen eine stufenweise Beschäftigungsgarantie nach sechs Jahren Arbeitsverhältnis durchsetzen, die der RBB aber bislang ablehnt. Er beteuere zwar seine soziale Verpflichtung, »will dafür aber nicht die notwendige Garantie geben«, sagte Kathlen Eggerling vom Verdi Landesbezirk Berlin-Brandenburg am Mittwoch zu jW. Die Rundfunkanstalt brauche die »langjährigen und loyalen« Freien, diese verdienten Schutz, so Eggerling. Doch auch die Jüngeren »benötigen eine gute berufliche Perspektive beim RBB«.