Prinzipienlos

Zu jW vom 9.4.: »Zweifellos zweckdienlich«

Das Vorgehen des Vorstandes der Partei Die Linke gegen den Ältestenrat zeichnete sich schon lange ab. Es geht um eine prinzipienlose Revision der Partei, die jetzt auf NATO-freundliche und russophobe Positionen gebracht werden soll. Die Linke sammelt sich auf dem russophoben NATO-Schiff und entfernt sich von den ehemals hochgehaltenen Prinzipien einer antifaschistischen Friedenspartei. Da stört der Ältestenrat mit seinen Analysen und Denkanstößen, da stören Antifaschisten mit ihren historischen Erfahrungen. Die Einladung des Parteivorstandes an die Mitglieder des Ältestenrates erfolgte hektisch und plötzlich, ohne jedes Maß an Respekt und Kultur. Dessen Absetzung und Neubesetzung war längst beschlossene Sache und öffentlich gemacht. Die Einladung war nichts anderes als eine Art »Vorladung zur Anhörung«. Für ein solches Vorgehen stehe ich nicht zur Verfügung. Es gibt jetzt Wichtigeres zu tun. In der aktuellen Situation geht es nicht um die Ukraine. Es geht letztlich um die Entsorgung von menschlicher Geschichte. Die USA wollen der Welt eine neue, von ihnen bestimmte »regelbasierte« Weltordnung aufzwingen. (…) Die USA wollen die Weltordnung fern von allem Fortschritt und ohne jegliche potentielle Konkurrenz. Deshalb ist China als Hauptgegner benannt. Darum soll Russland »ruiniert«, seine Geschichte entsorgt werden. Das dürfen wir nicht zulassen. Unabhängig von kritischen Positionen zur Politik Wladimir Putins und der Einschätzung Russlands als kapitalistischer Staat. Der Appell der russischen Veteranen und Kinder des Großen Vaterländischen Krieges »Wir haben mit 27 Millionen Menschenleben bezahlt« fordert uns zum Handeln auf. Er richtet sich (...) gegen die Waffenlieferungen an das ukrainische Regime. (…) Die Veteranen sagen es deutlich: »Im wesentlichen geht es um die Vorbereitung auf den dritten Weltkrieg. Und wieder einmal um Sie, die Deutschen … Deutschland. Von der hohen deutschen Tribüne in Berlin hören wir heute: ›Russland wird einen hohen Preis zahlen!‹« Das dürfen wir nicht zulassen. Nicht die Russophobie und nicht die Entsorgung der Geschichte. Unsere Antwort kann doch nur sein, den Tag der Befreiung und den Tag des Sieges gemeinsam zu begehen. Dafür sollten wir uns aktiv einsetzen …

Bruno Mahlow, per E-Mail

Unerträglich

Ich schätzte Hans Modrow außerordentlich für sein Credo: Sagen, was ist! Anfang der 90er Jahre trat er in meinem damaligen Wohnort im Landkreis Oder-Spree auf und beeindruckte durch seine glasklare und umfassende Analyse der bevorstehenden EU-Erweiterung. (…) Ich finde es symptomatisch für die aktuelle Partei Die Linke, wie sie mit einem verdienten Genossen umgeht. Das ist sehr, sehr bedauerlich, offenbar sind die jungen Genossen nicht konfliktfähig. (…) Wer davon träumt, dieses System sei von innen und durch Konformität veränderbar, und seine Prinzipien (Frieden ohne Waffen, Gerechtigkeit, Schutz der Umwelt) vergisst, hat seine Berechtigung als linke Partei verloren. Statt sich mit allen vernünftigen Kritikern dieses Systems zu verbünden, es grundlegend neu zu denken und ein einleuchtendes alternatives gesellschaftliches Konzept zu entwickeln, erlebt man jahrelange unerträgliche interne Querelen, werden die Besten vertrieben, werden politische Klarheit und Lebenserfahrung nicht geschätzt. Es ist unerträglich, zutiefst bedauerlich.

Maria Petzky, Reitwein

Jung geblieben

»Geschlagen ziehen wir nach Haus, uns’re Enkel fechten’s besser aus«, heißt es in einem alten Lied. Pustekuchen! Große Teile der Jüngeren versinken scharenweise im Sumpf des Opportunismus. Die vom Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke zitierte Passage, in der Hans Modrow die Frage nach dem Charakter des Kriegs aufwirft, trieb vielen auch in Verantwortung stehenden Mitgliedern (…) den Schaum vor den Mund. Modrow hat seinen Satz als missverständlich eingestuft und ihn verwässert bzw. verwässern lassen. Das hätte er nicht tun sollen; denn es geht – und das weiß er auch – nicht um ein Missverständnis, sondern um eine grundsätzliche Haltung. Mit diesem Kurs wird die Partei auf einer Sandbank enden. (…) Ich halte fest: Es gibt die jung gebliebenen Alten. Zu denen gehört Hans Modrow.

Hans Schoenefeldt, Berlin

Klassiker lesen

Es ist eine Schande, was sich in der Linken durch das intrigante Handeln von führenden Politikern (…) seit Jahren vollzieht, die sich ansonsten in ihren staatstragenden Äußerungen und Aktivitäten gegenseitig überbieten. Ihr politisches Programm erschöpft sich weitgehend in Münteferings Leitspruch »Opposition ist Mist«. An den Futtertrögen der Macht zu sitzen, als Sachwalter des bürgerlichen Klassensystems, ist ihnen wichtiger als konsequente linke Opposition im Interesse der einfachen Menschen, die den Herrschenden auf ihre machtgierigen Finger schaut. Manch einer hat das Herz nicht mal mehr auf dem rechten Fleck, geschweige denn links. Kleine Klientelgruppen, die sich zum Teil im fundamentalen Gegensatz zur linken Programmatik befinden, werden gehätschelt; engagierte Linke (…) werden ausgegrenzt. Die kruden Äußerungen und der unfassbare Umgang mit Hans Modrow und anderen aufrechten Linken sind da nur die Spitze des Eisbergs. (…) Der maßgebliche Teil des Parteivorstandes irrlichtert hauchzart grünlich oder rötlich durch die politische Landschaft und gerät immer tiefer in die Niederungen der wahlarithmetischen Sümpfe, bis das Totenglöcklein läutet. Der politische Kompass ist ihnen nicht erst seit Corona und dem Ukraine-Krieg über Bord gegangen. Das Wort Klassenkampf können sie kaum mehr buchstabieren, und ihnen ist anscheinend nicht bewusst, dass mit dem Lesen der Klassiker nicht nur Goethe und Schiller gemeint sind.

Sarah Rosenstern, Salzburg