Sehen, was geschah

Carrie Mae Weems. Courtesy of the artist/Jack Shainman Gallery, New York /Galerie Barbara Thumm, Berlin Tableau der Trauer – Carrie Mae Weems, »Constructing History (Mourning)«, 2008

Ein Mann um die 20 trägt ein Sweatshirt, die Kapuze hat er über den Kopf gezogen. Seine Haut ist schwarz, es ist Nacht, die Umgebung versinkt im Dunkel. Er blickt in die Kamera, die ihn verschwommen ablichtet, blaustichig und im Stil eines Überwachungsvideos. Mehr braucht es nicht, um die Erfahrung rassistischer Polizeigewalt wachzurufen, die anhand einfacher äußerlicher Indizien wie Hautfarbe und Kleidung Verdachtsmomente für ein Racial Profiling konstruiert.

»Repeating the Obvious« (»Wiederholung des Offensichtlichen«) heißt diese Reihe, die aus lauter gleichen Fotos besteht: Die afroamerikanische Künstlerin Carrie Mae Weems wiederholt hier das identische Motiv 39mal in unterschiedlichen Größen, die Bilder hängen neben- und übereinander an einer Wand mit einer hübsch gemusterten Tapete. Doch wer hier wen anschaut, ist bei genauerer Betrachtung plötzlich nicht mehr so ganz klar, und die Museumsbesucher – zumal wenn sie weiß sind, wie dies im Württembergischen Kunstverein in Stuttgart mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall sein wird – tun gut daran, ihre eigene Reaktion auf die unscharfen Bilder zu überprüfen: Fühlen sie sich womöglich selbst vage bedroht, versuchen sie ihre eigene Wahrnehmung scharfzustellen, reagieren sie womöglich selbst mit Unbehagen auf die Szene, die doch eine gängige Polizeipraxis kommentieren und kritisieren soll?

Carrie Mae Weems, Jahrgang 1953, ist bekannt dafür, dass sie provokante, aufrüttelnde Fragen stellt. Das hat sie mittlerweile zu einer der einflussreichsten und bekanntesten zeitgenössischen Künstlerinnen der USA gemacht. »The Evidence of Things Not Seen« heißt ihre erste umfassende Einzelausstellung in Deutschland – der Titel zitiert einen Essay des afroamerikanischen Aktivisten und Schriftstellers James Baldwin. Die Kraft des Unsichtbaren ist – darauf spielt dieser Titel an – in den Werken von Weems allgegenwärtig: Unsichtbar sind nicht nur die übersehenen und verdrängten Geschichten indigener und marginalisierter Bevölkerungen, unsichtbar sind eben auch jene verborgenen Strukturen der Macht, die dominante Narrative in Büchern festschreiben, in Bildern gerinnen lassen, auf Bildschirmen um die Welt schicken und in Institutionen zementieren. Und die Weems seit mittlerweile 50 Jahren mit allen erdenklichen Mitteln herausfordert und hinterfragt.

Weems begann als Performancekünstlerin und Fotografin, doch schon bald flossen ihre verschiedenen künstlerischen und politischen Interessen ineinander, und sie fertigte obendrein Videos und Installationen, Texte und Objekte an, die historische, oft gewaltvolle Erzählungen aufgreifen und neu inszenieren. Im Zentrum stehen dabei, wenn auch nicht ausschließlich, die leidvollen Erfahrungen der schwarzen Bevölkerung der USA, doch gehe es darum, sagt die Künstlerin, eben nicht bei diesem Leid stehenzubleiben und dadurch in Verzweiflung zu versinken, sondern Widerstand zu leisten und über die künstlerische Auseinandersetzung Momente der Hoffnung aufzuspüren.

Immer wieder tauchen in ihrem Werk Motive aus den Bürgerrechtsbewegungen der 1960er Jahre auf, Archivbilder oder auch nachgestellte Szenen aus dem Kontext der Black Panther Party. Sie sind nicht nur als Hintergrundfolie allgegenwärtig, etwa in der raumfüllenden Installation »Land of Broken ­Dreams: A Case Study Room«, die eine Mischung aus Wohn- und Klassenzimmer aus ­Tischen, Regalen, Skulpturen und Wandbildern erschafft und die Ikonographie der Black-Power-Bewegung aufgreift. Der Unterricht, das Lernen und die Weitergabe von Wissen sind bei ihr immer wieder Thema – denn wo sonst und wie sonst lassen sich politische Anliegen von Generation zu Generation oder von Lehrerin zu Schülern vermitteln? Im Bücherregal der Installation steht dann auch eine von ihr selbst angefertigte Enzyklopädie mit dem Titel »History of Violence« (»Geschichte der Gewalt«).

Doch die Kunst von Weems ist viel zu komplex und ästhetisch ausgefeilt, um selbst pädagogisch zu sein. Die Serie »Constructing History« (»Geschichte konstruieren«) stellt bekannte Abbildungen politischer Auseinandersetzungen oder Szenen aus dem Umfeld politischer Morde etwa an Malcolm X oder Martin Luther King nach und inszeniert sie neu, was sie als Tableaux Vivants in die Gegenwart hebt. Eine andere fotografische Serie nimmt sich Abbildungen aus dem 19. Jahrhundert vor, die aus wissenschaftlichen und medialen Sammlungen stammen: Daguerrotypien etwa, die rassistische Theorien über die angebliche Unterlegenheit schwarzer Menschen und People of Color stützen sollten. »From Here I Saw What happened and I Cried« (»Von hier sah ich, was geschah, und ich weinte«) heißt diese Serie von 33 Fotografien, die Weems rot filtert und als Rundbilder fasst, die eigene, in die Glasrahmen sandgestrahlte Texte überlagern.

Weems’ Kunstwerke sind vielschichtig, sie docken an Diskurse oder präexistente Materialien an. Oft tritt sie selbst darin auf und setzt ihren eigenen verletzlichen Körper in Beziehung zu Architektur oder Denkmälern oder besetzt als schwarze Frau öffentliche Räume. Widerständige Strategien können vielfältig sein: Rituale, Spiritualität, Poesie, Magie oder eben Kunst. Eine andere Zukunft ist möglich, scheint das Werk von Carrie Mae Weems zu sagen, doch dafür müssen wir erst die Vergangenheit ändern. Seit Museen selbst in ihre Bestände eingreifen und koloniale Statuen fallen, ist diese Hoffnung zumindest keine Utopie mehr.