In der Schuldenfalle

Eranga Jayawardena/AP Photo via dpa Die katastrophale wirtschaftliche Lage hatte in den vergangenen Wochen landesweit Proteste ausgelöst

Nachdem in Sri Lanka am Wochenende wegen der schlechten Versorgungslage Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen waren, hat das Land am Dienstag die fällige Rate zur Begleichung seiner Auslandsschulden in Höhe von insgesamt 51 Milliarden US-Dollar nicht angewiesen. Der Grund: Der Inselstaat ist mit der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte konfrontiert. Das Land will mit diesem Schritt seine schwindenden Dollar-Bestände für die Einfuhr lebenswichtiger Lebensmittel und Brennstoffe erhalten.

Finanzminister Ali Sabry hatte am Dienstag erklärt, das Land werde den Schuldendienst komplett aussetzen, bis es mit den Kreditgebern zu einer Lösung für die Umstrukturierung der Kredite gekommen sei. »Die Regierung ergreift diese Notmaßnahme nur als letztes Mittel, um eine weitere Verschlechterung der Finanzlage der Republik zu verhindern«, hieß es in der Erklärung. Den Gläubigern stehe jedoch frei, die ihnen zustehenden Zinszahlungen zu kapitalisieren oder sich für eine Rückzahlung in srilankischen Rupien zu entscheiden, fügte das Ministerium hinzu.

Das Land mit seinen 22 Millionen Einwohnern leidet unter akutem Mangel an Lebensmitteln, Treibstoff und medizinischer Versorgung sowie unter täglichen Stromausfällen von bis zu 13 Stunden. Parlamentspräsident Mahinda Yapa Abeywardana hatte den Vertretern der Parlamente des Landes Anfang des Monats mitgeteilt, dass sich die Lebensmittelknappheit weiter verschärfen werde: »Es wird uns gesagt, dass dies die schlimmste Krise ist, aber ich glaube, das ist erst der Anfang«. Im gesamten Staatsgebiet bestehe außerdem die Gefahr einer Hungersnot.

Der Zahlungsausfall ist der Höhepunkt einer Krise, die sich seit Jahren in dem Land zusammenbraut. Denn die Wirtschaft Sri Lankas ist in hohem Maße vom Tourismus abhängig. Die Krise und die Verknappung lebenswichtiger Güter begannen jedoch, nachdem durch die Coronapandemie die für notwendige Importe erforderlichen Einnahmen aus dem Tourismus sowie Überweisungen im Ausland lebender Srilanker ausgeblieben waren. Das Land verhängte ein weitgehendes Einfuhrverbot, um seine Devisenreserven zu bewahren und diese zur Begleichung der Schulden zu verwenden, womit es nun jedoch in Verzug geraten ist.

Medienberichten zufolge wurde die Krise durch Misswirtschaft der Regierung, unüberlegte Steuersenkungen, jahrelang angehäufte Schulden und den Ukraine-Krieg, der die Preise für Kraftstoff, Speiseöl und Lebensmittel in die Höhe treibt, noch verschärft.

Der Zahlungsstopp für Auslandsschulden scheint eine vorübergehende Maßnahme zu sein, die dem Land eine Atempause verschaffen soll, bis es die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über die Bedingungen einer »Rettung« aufnimmt. Die Gespräche mit dem IWF sollen am 18. April beginnen. Eine Einigung ist jedoch mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Die größten Schuldner Sri Lankas sind China und Japan, auf die jeweils zehn Prozent der Gesamtverschuldung des Landes entfallen. Es ist unwahrscheinlich, dass der IWF ein Rettungspaket anbietet, wenn China und Japan nicht bereit sind, einen Teil der ihnen geschuldeten Beträge zu erlassen. Denn der IWF möchte nicht, dass seine Hilfe direkt in die Kassen Chinas und Japans fließt. Ein solcher Schuldenerlass ist jedoch schwer zu erreichen, da sowohl China als auch Japan ihrerseits vermeiden möchten, einen Präzedenzfall für andere Schuldnerstaaten zu schaffen.

Eine »Rettungsaktion« des IWF würde »Reformen« erfordern, die den einfachen Bürgern Sri Lankas noch mehr Schmerzen bereiten dürften. Finanzminister Sabry hatte am Wochenende bereits angekündigt, die Regierung werde Steuern und Kraftstoffpreise erhöhen, die Staatsausgaben kürzen und staatliche Unternehmen des Landes »umstrukturieren«. All diese Maßnahmen, die in den nächsten Monaten umgesetzt werden sollen, werden wahrscheinlich Teil der Auflagen des IWF sein.