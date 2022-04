Salomonen: Australien kritisiert Bund mit China

Sydney. Australien hat die Regierung der Salomonen aufgefordert, ein Sicherheitsabkommen mit China nicht zu unterzeichnen. Der für die Pazifikregion zuständige australische Minister Zdenko Seselja bat den Regierungschef des Inselstaats, Manasseh Sogavare, bei einem Besuch am Mittwoch, das Abkommen zu überdenken und die Nachbarstaaten in der Region zu konsultieren. Ein im März bekanntgewordener Entwurf sieht eine mögliche militärische Unterstützung der Salomonen durch die Volksrepublik vor. Die Inselgruppe im Südpazifik hat ihre Beziehungen zu Beijing in jüngster Vergangenheit vertieft. (AFP/jW)