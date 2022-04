»Alles andere bedeutet Leid, Flucht und Tod«

U. J. Alexander/IMAGO Alternativlos: Friedensdemonstration in Mannheim (7.3.2022)

Während die Bundesregierung die Lieferung von immer mehr Waffen in die Ukraine und damit in ein Kriegsgebiet vorbereitet, werden auch auf EU-Ebene Prinzipien über Bord geworfen. Sie haben kritisiert, dass europäische Rüstungsexportrichtlinien nicht mehr viel wert sind. Um das von Bundeskanzler Olaf Scholz verwendete Wort aufzugreifen: Erleben wir auch in der EU eine »Zeitenwende«?

Ja, und das auf verschiedenen Ebenen. Über die sogenannte Europäische Friedensfazilität gibt die EU den Mitgliedstaaten Anreize für Waffenlieferungen. Mit diesem Instrument werden Lieferungen an die Ukraine inzwischen mit 1,5 Milliarden Euro finanziert. Dabei handelt es sich um einen Schattenhaushalt, der in dieser Legislatur eingerichtet wurde und über den der Rat (Gremium der Staats- und Regierungschefs in der EU, jW) entscheidet. Wir haben das immer abgelehnt. Es hieß, das Instrument sei an den »gemeinsamen Standpunkt der EU« gebunden, wonach Lieferungen in Kriegs- und Krisengebiete verboten sind. Jetzt gilt das wohl nicht mehr.

Erst kürzlich sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der Ukraine-Krieg werde auf dem Schlachtfeld entschieden. Doch dort gibt es nur Leid und Tod. Dieser unsägliche Angriffskrieg Russlands muss endlich enden, und dafür braucht es dringend eine politische Lösung und einen sofortigen Waffenstillstand.

Immer wieder wird die fehlende demokratische Kontrolle von Entscheidungen in der EU kritisiert. Wie ist das in diesem Fall?

Bei der Außen- und Sicherheitspolitik hat das EU-Parlament kaum etwas zu sagen. Die Entscheidungen trifft immer der Rat. Es fehlt also an demokratischer Kontrolle und Transparenz. Nicht nur in den Mitgliedstaaten wird nun erheblich aufgerüstet, auch die EU soll in eine schlagkräftige Militärunion umgewandelt werden. Es heißt, dass dort, wo wirtschaftliche Macht nicht ausreicht, militärische Fähigkeiten gebraucht würden, um Interessen durchsetzen zu können. Dabei geht es nicht um die Interessen der EU-Bevölkerung, die in Frieden und sozialer Sicherheit leben will.

Am vergangenen Donnerstag wurde im Europäischen Parlament über eine Resolution abgestimmt, bei der es unter anderem um Waffenlieferungen in die Ukraine ging. Sie haben als außenpolitische Sprecherin Ihrer Fraktion mit Nein gestimmt, viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen stimmten dagegen mit Ja oder enthielten sich. Wie erklären Sie sich das?

Die aktuelle Zäsur lässt die Linke nicht unberührt. Da eine tiefer gehende Analyse ökonomischer und politischer Verhältnisse fehlt, etwa in bezug auf den Imperialismus, wird nach Antworten gesucht. Für mich ist klar, dass wir eine Klassenperspektive brauchen. Im Krieg leidet das einfache Volk, die arbeitende Klasse zahlt für Kriege, die andere angezettelt haben und die für Interessen anderer geführt werden. Deshalb sind Krieg und Aufrüstung immer abzulehnen.

Die Frage bleibt allerdings, warum sich als Linke verstehende Abgeordnete für Waffenlieferungen in die Ukraine stimmen. Wie kontrovers wird da in Ihrer Fraktion diskutiert?

Die Entscheidungen werden unter anderem auch dadurch beeinflusst, aus welchem Land die Abgeordneten kommen. Der politische Druck ist infolge des Kriegs deutlich gestiegen. Viele betonen, dass sich die Ukrainer momentan gegen einen russischen Angriff verteidigen. Das ist richtig. Gleichzeitig müssen wir auch den innerimperialen Machtkampf um die Ukraine sehen. Deshalb ist unsere erste Pflicht hier in der EU, auch in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, dafür einzustehen, dass der Krieg nicht weiter befeuert wird. Alles andere als eine politische Lösung bedeutet Leid, Flucht und Tod.

Auch in Ihrer Partei Die Linke wird über den Umgang mit dem Ukraine-Krieg debattiert. Befürchten Sie, dass es die durch die jüngsten Wahlergebnisse ohnehin in ihrer Existenz bedrohte Partei zerreißen könnte?

Bisher hat die Linksfraktion im Bundestag geschlossen gegen alle Aufrüstungspläne gestimmt. Tatsächlich wäre die Partei in dem Moment überflüssig, in dem sie sich nicht dagegenstellt. Aber wenn wir die aktuellen geopolitischen Machtverschiebungen genau beobachten, dann muss sie mehr tun als nur das.