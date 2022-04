Geisel gegen Putin

Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa Vom Oppositionsführer zum Vorzeigegefangenen: Wiktor Medwedtschuk nach seiner Festnahme am Dienstag

In der Ukraine hat der Geheimdienst SBU nach eigenen Angaben den Oppositionspolitiker Wiktor Medwedtschuk festgenommen. Die Behörde veröffentlichte am Dienstag abend ein Foto, das einen Medwedtschuk zumindest sehr ähnlich sehenden Mann in ukrainischer Militäruniform und Handschellen zeigt. Auf seinem Gesicht waren Veränderungen zu sehen, die auf Misshandlungen hindeuten könnten. Der SBU drohte allen weiteren »prorussischen Verrätern« mit demselben Schicksal. Präsident Wolodimir Selenskij lobte die Aktion und schlug Russland am Mittwoch vor, Medwedtschuk gegen ukrainische Kriegsgefangene auszutauschen. Präsidentenberater Michailo Podoljak twitterte dagegen, der »langjährige Aufenthalt in einem ukrainischen Gefängnis« sei für den Oligarchen die »einzige Überlebensgarantie«. Bei einer Auslieferung an Russland werde er dort mit Sicherheit »liquidiert«, weil er für das viele Geld, das ihm die Putin-Administration für prorussische Agitation in der Ukraine gezahlt habe, nichts geliefert habe.

Der 1954 in Sibirien geborene Medwedtschuk war seit 1997 für verschiedene Parteien Abgeordneter im ukrainischen Parlament. Ihm wird eine persönliche Bekanntschaft mit Wladimir Putin nachgesagt, dieser war 2004 Taufpate von Medwedtschuks Tochter. Zuletzt war er bis Anfang März Kovorsitzender der »Oppositionsplattform für das Leben«, die 2019 mit 13 Prozent der Stimmen als zweitstärkste Kraft ins Parlament eingezogen war. Im März hatte ihn die Partei als Vorstandsmitglied ablösen lassen, um nicht in den Sog der gegen Medwedtschuk laufenden Landesverratsermittlungen hineingezogen zu werden. Es half ihr nichts; schon wenige Tage darauf wurde sie gemeinsam mit einem Dutzend weiterer Parteien verboten.

Die Ermittlungen gegen Medwedtschuk liefen seit Anfang 2021. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm vor, durch Treibstofflieferungen aus einer seiner Frau gehörenden Raffinerie in Russland an die »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk »Terrorfinanzierung« betrieben zu haben. Gleichzeitig wurde sein Vermögen beschlagnahmt, und drei von ihm kontrollierte Fernsehsender verloren ihre Sendelizenz. Das wurde seinerzeit als deutliche Verschärfung des Versuchs von Selenskij gesehen, potentielle politische Konkurrenten im Vorfeld möglicher Neuwahlen aus dem Verkehr zu ziehen.

Medwedtschuk ist kein besonderer Sympathieträger, sondern ein typisches Produkt der ukrainischen »Systemtransformation«. Er hat seine politischen Überzeugungen gewechselt wie das Hemd und nie vergessen, seine politische Tätigkeit auch zur persönlichen Bereicherung zu nutzen. Aber das Vorgehen gegen ihn zum jetzigen Zeitpunkt reiht sich ein in eine breitangelegte Repression der ukrainischen Staatsmacht gegen alle, die der Kritik am nationalistischen Kurs Selenskijs verdächtigt werden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Kiew auf ihrer Webseite angibt, wurden seit dem russischen Einmarsch 6.261 Verfahren wegen »Verbrechen der Aggression und Kriegsverbrechen« – darunter zählt beispielsweise die Anklage gegen den Antifaschisten Alexander Matjuschenko (siehe jW vom 2. April) – und 2.248 Verfahren wegen »Verstoßes gegen die territoriale Integrität der Ukraine« eröffnet. Hinter letzteren verbergen sich meist Postings in sozialen Netzwerken. Künftig soll die Grenze der Strafmündigkeit von 16 auf 14 Jahre herabgesetzt werden, um auch Jugendliche für solche Äußerungen oder beispielsweise Handy­fotos ukrainischer Truppen bestrafen zu können.