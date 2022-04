Was für ein Pferd!

Frank Sorge/imago sportfotodienst Im Bogen: Pferde und Fahrer auf der Trabrennbahn Berlin-Karlshorst

Am Grabmal von König Midas halte ich wie immer kurz inne. Es geht hier natürlich nicht um den phrygischen Herrscher. Es geht um ein berühmtes Rennpferd in den 10er- und 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als die Trabrennbahn Berlin-Karlshorst noch eine Hindernisrennbahn war. Dem berühmten Tier ist hier ein Stein zur Erinnerung gesetzt.

Ich bereite mich innerlich auf folgendes Ritual vor: Erst die Trab aktuell, dann ein Mittagessen und einen Kaffee kaufen, Wettscheine und Nichtstarterliste einsacken und dann ab auf die Tribune. Stärken, Übersicht verschaffen, den Reichtum anpeilen. Aber vor allem: die Pferde genießen.

Am Sonntag, den 10. April, feierte der Pferdesportpark Berlin-Karlshorst e. V. seinen achtzehnten Geburtstag. Mit viel Engagement konnte der Verein den Rennbetrieb nach dem Beinahe-Aus in den 2000er-Jahren aufrechterhalten. Der Trabrennsport ist proletarischer als Galopp und alles andere als populär. Dazu gab sich der ­April mit Regen- und Graupelschauern alle Mühe, die Besucherzahl geringzuhalten. Dennoch war die Tribüne für hiesige Verhältnisse ganz gut gefüllt. Drinnen ging es sogar richtig hoch her. Zwischen mitgebrachten und erworbenen Stullen und Sektchen oder Bier wurde das Rennprogramm studiert, wurden die Wettscheine ausgefüllt, wurde bei Siegen gejubelt und bei falschen Tipps gestöhnt. Der Altersdurchschnitt wie immer angenehm hoch, das Publikum lokal, das Wettprogramm analog.

Ich stehe so lange in der Essensschlange (hier gibt es Bouletten und Filterkaffee aus der Pumpkanne), dass ich sowohl die Minitraber als auch das erste Rennen nur auf den Bildschirmen verfolgen kann. Bei den Minitrabern kämpft der Nachwuchs mit Ponys wie Sternchen, Paco und Schwarze Wolke um den Sieg. Ich kann leider nicht ausmachen, welches tapfere Pony sich durchsetzen kann. Im ersten Hauptrennen kann Mephisto PS in der Hand von Victor Gentz den erwarteten Sieg erringen.

Rennen zwei verfolge ich auch nur aus dem Augenwinkel, denn ich muss essen und die Trab aktuell studieren. Die Beschreibung der Pferde ist eine ganz eigene Kunst. Die Tiere »agieren in Bestform«, »leisten Widerstand«, »landen Volltreffer«, »ringen ihre Kontrahenten nach langem Kampf nieder«. Oder sie können »gezeigte Ansätze nicht bestätigen«, kommen »selten über den Status der Mitläuferin« hinaus oder »scheitern an der Todesspur«. Don Timoko gewinnt das Rennen in der Hand von Bernd Warnke.

Jetzt geht es für mich los, Rennen drei beginnt. »There’s no easy way out!« schallt es übers Geläuf. So ist es, lasst uns leben, lasst uns kämpfen! Der Song spitzt mich jedesmal an! ­Mockridge mit Victor Gentz legt einen vorsichtigen Start hin, wird dann der ihm zugeschriebenen Laufgewalt gerecht, schert nach außen aus, zieht konsequent an allen vorbei, um schließlich mit einigem Vorsprung zu siegen. Was für ein Pferd, was für ein Tierathlet! Der Sieg wird mir nur dadurch verbittert, dass ich die weitere Reihenfolge nicht getroffen habe.

Das gleiche passiert mir auch in Rennen vier (Sieg: Cox mit Thorsten Tietz). Ich verändere daraufhin meine Wettstrategie. Ich tippe jetzt nach Namen. Ich schaue auf die Starter. Es kann keinen Zweifel geben. Ich tippe Pamela Anderson an erster Stelle. Zu ihrer Unterstützung für die »Gelbwesten«-Proteste in Frankreich hat der Ex-»Baywatch«-Star 2018 gesagt: »Ich verachte Gewalt (…), aber was ist die Gewalt all dieser Leute, und was sind die angezündeten Luxuskarossen gegen die strukturelle Gewalt der französischen und globalen Eliten?« Außerdem hatte sie damals zur Wahl des linken französischen Kandidaten Jean-Luc Mélenchon aufgerufen.

An die zweite Stelle setze ich Roots, wegen des Romans von Alex Haley über die Geschichte seiner schwarzen Familie in den USA, die er über die Generationen hinweg durch die amerikanische Historie hindurch bis nach Gambia zurückverfolgt. Und die drei? Ich finde nichts Passendes, mache einen Kompromiss und gehe nach Klang, nehme noch Hamster de l’Inam.

Meine Strategie scheint aufzugehen, bis Pamela im letzten Bogen springt, also in den Galopp fällt, und damit disqualifiziert wird. Auf nichts kann man sich mehr verlassen. Ich lasse das Wetten sein. Ist der wahre Reichtum nicht der Anblick der Pferde? Das Amateurfahren in Rennen sechs gewinnt Emmi Lou CG in der Hand von Emma Stolle. In Rennen sieben kann Victor Gentz einen weiteren Sieg verbuchen (mit Blizzard PS). Rennen acht, das Geburtstagsrennen, kann Lopetegui mit Thorsten Tietz souverän mit zwei Längen Vorsprung für sich entscheiden.

Ab Rennen neun wird es ruhiger, Helfer beginnen bereits, die Bänke auf dem Rasen vor der Tribüne einzuklappen. Die Ponys dürfen derweil nach getaner Arbeit auf der Wiese grasen. Champ CG mit Andreas Geineder, zur Feier des Tages aus Bayern angereist, gewinnt.

Ein letztes Mal erklingt »Go West«, diese Sehnsucht, feierliche Erinnerung an vergangene Großtaten und Hoffnung auf neue zugleich. Dreamline Promise mit Michael Hamann holt den Sieg. Der dunkelbraune Wallach aus den Niederlanden ist sauer nach dem Triumph, tritt mit den Vorderhufen und ist kaum zu bändigen. Er will Feierabend machen.

Ich lasse noch einmal den Blick schweifen. Am Horizont sind Wolken aufgetürmt, die Sonne schießt irre dazwischen. Die eingekehrte Ruhe kon­trastiert mit dieser Frühlingsgewalt. Ein Sperberpärchen fliegt über dem Geläuf. Einer der beiden setzt sich auf einem Schild am Bahnrand nieder: »Stoppt den Krieg!«, ohne Nationalfarben. Im Schilf in der Bahnmitte krächzt eine Elster. Auch hier ein Schild: »Schützenswertes Biotop«. Auf jeden Fall. Alles Gute nachträglich, Karlshorst.