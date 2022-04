Wie und was

Der deutsche Künstler Adrian Sauer erhält den mit 15.000 Euro dotierten internationalen Spectrum-Preis für Fotografie 2023. Sauer hinterfrage die Folgen der Digitalisierung für die Fotografie, teilte die Stiftung Niedersachsen, die den Preis verleiht, am Dienstag mit. Die Jury urteilte, Sauer habe »das lange schon diskutierte Verhältnis von Malerei und Fotografie in die künstlerischen Debatten unserer Gegenwart getragen«. Der Preis soll bei der Eröffnung einer großen Werkschau im Sprengel-Museum in Hannover am 13. Oktober 2023 überreicht werden. (dpa/jW)