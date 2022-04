Seine Universitäten

Klaus Rose/imago images Wo gehört man hin? Demonstration der Studenten der Technischen Universität Berlin im Anschluss an den internationalen Vietnamkongress 1968

Es ist ein wenig wie beim Flippern. Die Kugel läuft und läuft, schlägt hier und da an, verändert die Richtung, es macht pling und plong … Und wenn dieses Buch ein bürgerlicher Erziehungs- und Bildungsroman wäre, dann würde dieser – zickzack – in eine beachtliche Künstlerexistenz oder eine auratische Führungspersönlichkeit münden. Aber Renes Universitäten sind doch eher die von Maxim Gorki: Er geht einen mühevollen Weg. Er stammt aus einer ländlich-proletarischen, antifaschistischen Familie. Diese Herkunft macht viel aus, denn Atheismus, Völkerfreundschaft und Solidarität sind die Voraussetzungen seiner Lebensentscheidungen, genauso wie die Dresche, die er bei seinen ersten spontanen Aktionen bezieht. Noch bevor er weiß, wie die Welt beschaffen sein soll, für die er kämpft, hat er seine Wurzeln, hat Freunde und Genossen erkannt. Der Satz, mit dem viele sich täglich herumschlagen, dass man nämlich was tun müsse gegen den alltäglichen Kapitalismus, der stets mit Unterdrückung und Faschismus daherkommt, der im Mief der Landarbeit, der Bürokratie, des Universitätsbetriebs steckt – diesen Satz hat er früh für sich entdeckt. Es löst sich hier das Rätsel, wie denn eigentlich Klassenbewusstsein zustande kommt.

Alle Ablenkungen führen den suchenden, bummelnden, revoltierenden Schüler und Studenten beinahe folgerichtig auf einen Weg, der nicht nur in den Straßenkampf der Achtundsechziger, sondern tatsächlich bis zu aktiver Zusammenarbeit mit fremden Diensten führt. Denn: »Für ihn sind die sogenannten sozialistischen Staaten die einzige Alternative zum Kapitalismus, wenn sie sich zu einer basisdemokratischen Struktur weiterentwickeln.« Man wird erfahren, dass das nicht Renes letzte Weisheit ist.

Dieser Rene ohne Akzent tut sich schwer, seinen Platz im Leben zu finden, und ist sich seiner Andersartigkeit bewusst. Liebesgeschichten und Reiseabenteuer, so exotisch sie sein mögen, füllen ihn nicht aus. Seine Frage lautet: Wo gehört einer hin? Die Seite der Barrikade ist für ihn klar, aber die Antwort, merkt er, muss konkret sein. Den Wegen der Mutter, des Vaters, des Großvaters oder Onkel Roberts folgen? Sich einer Partei, einer Organisation, einer Aktion anschließen? Und welche Gefahren nimmt man dafür in Kauf?

Den Autor Georg Tidl kennen wir vom Ende des Wegs, den Rene geht; der Roman hat viele autobiographische Züge; ein tapferer Gewerkschafter und Journalist wie Tidl hat viele von Renes Kämpfen selbst gefochten. Und als er einst die Nazivergangenheit von Kurt Waldheim aufdeckte, war er für eine Weile der bestgehasste Mann in Österreich. Er weiß, wovon er schreibt, aber er schreibt keine Autobiographie.

Es ist schön und folgerichtig, dass Tidls Roman im Verlag der Theodor-Kramer-Gesellschaft erscheint. Die kraftvolle, derbe, dabei hochpoetische Lyrik dieses zu Unrecht vergessenen proletarischen Dichters mit ihrem unverwechselbaren, so anrührend kitschlosen Ton weist deutliche Bezüge zu Tidls Prosa auf. Deren Figuren, Sprache und Haltungen sind von den antifaschistischen Kämpfen, von den Siegen und Depressionen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt, von denen auch Kramer betroffen war. Auch Tidl schöpft die Poesie seiner Erzählung aus der Gegenwart des Klassenkampfes. Und wenn ihm auch nichts am Naturalisieren oder Illustrieren liegt, ist Renes »anderer Weg« der individuelle, gar nicht wenig beispielhafte eines Kommunisten, der ganz nebenher den alten Lehrsatz beweist, dass man sehr wohl Kommunist sein oder werden, aber nimmermehr Kommunist gewesen sein kann. Denn dann war man keiner. Der etwa dreißigjährige und noch ganz und gar naiv-jugendliche Mann, den wir am Ende des Romans verlassen, kommt auf seinem Weg in eine andere Welt, die so unerlöst ist wie seine bisherige, aber von Kraft und bitteren Kämpfen durchzogen, wie der alte Kontinent sie nicht mehr kennt, seit hier aller Widerstand gebrochen und in Opportunismus und Resignation aufgelöst ist.