Metodi Popow/imago images Markiert das zulässige Meinungsspektrum: Alexander Graf Lambsdorff

Jetzt wird aufgeräumt: Die innenpolitische Feindmarkierung erfasst nicht mehr nur die, die den rauschhaften blau-gelben Ersatznationalismus nicht mitmachen, sondern vermöge einer nachholenden Abrechnung nun auch die, die in der Bundesrepublik seit Jahrzehnten den Ruf »Frieden schaffen ohne Waffen« auf die Straße getragen haben.

In der Wochenzeitung Die Zeit hat Alexander Graf Lambsdorff soeben eine Säuberung vorgeschlagen: »Die Ostermarschierer sind die fünfte Kolonne Wladimir Putins, politisch und militärisch.« Weil diese Leute nämlich, wenn sie »jetzt Abrüstung fordern und in Interviews vorschlagen, die Ukraine ›gewaltfrei zu unterstützen‹«, den »Verteidigern Kiews und Charkiws ins Gesicht« spucken. Die Parolen der Ostermarschbewegung seien »realitätsfern und gefährlich«. Schon hart vom FDP-Mann. Noch ist Deutschland nicht offiziell Kriegspartei, und doch geht sie schon los, die Jagd auf Vaterlandsverräter, Maulwürfe, Agenten, Abweichler und Saboteure.

Tips von Experten können da hilfreich sein. Eine hochkarätig besetzte Delegation des Stahlhelm-Flügels der Ampelparteien – Anton Hofreiter, Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Michael Roth – war, wie Bild und Spiegel aufgeregt berichten, just am Dienstag auf dem Weg in die Ukraine. Sollte der »Helden-Präsident« (Bild) in Kiew die Gnade einer Audienz gewähren, wird dabei doch wohl auch Zeit übrig sein, um darüber zu sprechen, wie man mit so einer »fünften Kolonne« umspringt, die partout auf einer Sicht der Dinge besteht, die der Regierung nicht gefällt. In der Ukraine sind inzwischen nämlich nur noch sehr spezielle Linke legal: die, die im Inland treu zur Fahne stehen, im Ausland Werbung für Waffenlieferungen machen und die dortige radikale Linke zum »Umdenken« auffordern. So ein Spielzeug hätte Lambsdorff auch gerne. Und wenn nicht alles täuscht, wird es in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum liegen.