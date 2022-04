Neue Vorwürfe an Moskau

Ilya Pitalev/IMAGO/SNA Letzter Rückszugsort von »Asow« in Mariupol: Die Stahlfabrik »Asowstal« (4.4.2022)

Die Ukraine hat in der öffentlichen Auseinandersetzung mit Russland das Kapitel »Chemiewaffenvorwürfe« aufgeschlagen. Am späten Montag abend berichtete das Neonaziregiment »Asow«, das in Mariupol kämpft, von einer russischen Drohne aus sei »eine unbekannte chemische Substanz« versprüht worden. Diese habe bei einigen Angehörigen der Einheit Blutandrang im Kopf, erhöhten Blutdruck, Schluckbeschwerden und Augenreizungen hervorgerufen, hieß es in der Telegram-Mitteilung. Am Dienstag vormittag teilte die Einheit mit, der Zustand der am Montag verletzten Personen sei »relativ zufriedenstellend«.

Die Mitteilung über den angeblichen Chemiewaffeneinsatz kam einige Stunden, nachdem der Militärsprecher der »Volksrepublik« Donezk, Denis Basurin, im russischen Fernsehen erklärt hatte, die Streitkräfte der Republik würden vorerst nicht versuchen, das von »Asow«-Kämpfern besetzte Gelände des Stahlwerks »Asowstal« zu stürmen. Das würde nur zu unnötigen Verlusten führen, weil der Gegner sich in den unterirdischen Gängen unter der Fabrik verschanzt habe. Die Aufgabe bestehe jetzt darin, das Stahlwerk hermetisch einzuschließen und sich anschließend von den »chemischen Truppen« dabei helfen zu lassen, »die Maulwürfe aus ihren Löchern auszuräuchern«.

Erstaunlich ist daran schon der Umstand, dass ein Schritt von solch erheblicher politischer Tragweite im voraus angekündigt wird. In russischen Medien war anschließend die Rede davon, dass Basurin ein Betäubungsmittel gemeint habe, ähnlich dem 2002 beim Sturm auf das von tschetschenischen Terroristen besetzte Musicaltheater in Moskau angewandten. Durch dessen Überdosierung waren damals neben den Angreifern auch zahlreiche Besucher der Vorstellung ums Leben gekommen.

Die Reaktion des offiziellen Kiew auf die Giftgasvorwürfe war zunächst etwas unkoordiniert. Am Montag abend war von angeblichen Phosphorgranaten die Rede, die Russland eingesetzt habe. Erst am Dienstag vormittag gewann die Gasvariante die Oberhand in der Argumentation. Auch ein Kommentar des britischen Verteidigungsministeriums blieb im unklaren: Als Chemiewaffeneinsatz könne alles von der Verwendung von Tränengas bis zu »absolut tödlichen« Substanzen aufgefasst werden.

Die militärische Situation in Mariupol entwickelt sich unterdessen offenbar langsam zugunsten Russlands und der »VR Donezk«. Nach Angaben des US-Thinktanks »Institute for the Study of War« haben die angreifenden Einheiten die Innenstadt inzwischen in zwei Teilkessel gespalten; ukrainische Truppen hielten nur noch das Stahlwerk und einen Teil des Hafens unter Kontrolle. Der dort kämpfenden 36. Marineinfanteriebrigade geht offenbar die Munition aus. Die Leitung der Einheit bestätigte am Dienstag auf ihrer offiziellen Facebook-Seite eine private Mitteilung des Presseoffiziers der Brigade vom Montag, in der davon die Rede war, dass seinen Soldaten nur noch der Nahkampf bleibe. Die Führung in Kiew habe der Einheit jeden Nachschub verweigert und auf Forderungen nach Unterstützung nicht reagiert. Mehrere russische Kapitulationsaufforderungen blieben durch die ukrainischen Truppen unbeantwortet. Das russische Fernsehen zeigte am Montag Bilder davon, wie die Besatzungen internationaler Handelsschiffe, die im Hafen festliegen, von Bord und in Sicherheit gebracht wurden. Ebenso hat Russland nach eigenen Angaben inzwischen 70.000 Zivilisten aus Mariupol evakuiert.

Dagegen soll die russische Seite nach ukrainischen Angaben die Evakuierung von Zivilisten in Richtung des von Kiew kontrollierten Gebiets nach wie vor behindern. Die für die Evakuierungen zuständige Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk sagte in einem Interview mit dem im Prinzip eher regierungskritischen Portal Strana.news, die russische Seite mache geltend, dass sich flüchtige Soldaten unter die abziehenden Zivilisten mischen könnten. Wereschtschuk forderte den kollektiven Westen auf, auch die von ihr beschriebene Situation zum Gegenstand neuer Sanktionen gegen Russland zu machen. Man könne und dürfe keine für Wladimir Putin gesichtswahrende Lösung anstreben. Denn Putin habe kein menschliches Gesicht, sondern er sei ein »Scheusal«, das »vernichtet werden« müsse. »Nicht physisch, aber politisch«, bekam Wereschtschuk danach gerade noch die Kurve.