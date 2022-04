Beijing ist zuversichtlich

Fayaz Aziz/REUTERS Unterstützer von Pakistans neuem Premier Shehbaz Sharif feiern dessen Wahl mit Süßem (Peshawar, 11.4.2022)

Pakistan hat einen neuen Premierminister, nachdem der seit August 2018 amtierende Imran Khan in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag durch ein Misstrauensvotum gestürzt wurde. Zu seinem Nachfolger wählte das 342 Abgeordnete zählende Parlament am Montag mit 174 Stimmen den 70jährigen Shehbaz Sharif, der 1997 bis 1999 und 2008 bis 2018 Regierungschef des Punjab, der bevölkerungsreichsten und am stärksten industrialisierten Provinz des Landes, gewesen war.

Shehbaz Sharif ist Präsident der konservativen Muslimliga-N (PML-N), einer der drei großen Parteien des Landes neben der Volkspartei (PPP) und Khans Gerechtigkeitsbewegung (PTI). Das »N« steht für den Vornamen von Nawaz Sharif, dem älteren Bruder des neuen Premierministers, der dieses Amt dreimal für insgesamt über neun Jahre innehatte. Der am Montag vollzogene Regierungswechsel steht für die Rückkehr der vermutlich reichsten Familie Pakistans an die Macht.

Der 69jährige Khan ist, verglichen mit den Sharifs oder mit deren jahrzehntelangen Konkurrenten, der Bhutto-Familie und ihrer Volkspartei, ein Außenseiter, der immer noch ein bisschen vom Flair eines Volkstribuns bewahrt. Seine Popularität verdankte Khan zunächst der Tatsache, dass er 1992 Kapitän des Cricket-Nationalteams gewesen war, als dieses erstmals und einmalig die Weltmeisterschaft gewann. 1996 ging Khan mit der von ihm gegründeten PTI als Quereinsteiger in die Politik. Der Durchbruch gelang ihm erst 2011. 2018 wurde die PTI stärkste Partei mit 149 Abgeordneten vor der PML-N mit 82 und der PPP mit 54 Abgeordneten. Für die Wahl zum Premierminister brauchte Khan jedoch Stimmen von den zahlreichen Kleinparteien und »Unabhängigen«. Dass ihn etliche von diesen, aber auch ungefähr 20 Abgeordnete seiner eigenen Partei, nicht mehr unterstützen, zeigte sich am Erfolg des Misstrauensvotums. Andererseits sitzt auch Sharif, der zusammen mit der PPP und einer kleineren Partei nur über insgesamt 151 »eigene« Stimmen verfügt, nicht fest im Sattel.

Nachdem am 8. März der Antrag auf eine Vertrauensabstimmung eingebracht worden war, hatte Khan diese zu verhindern versucht, indem er das Vorgehen der Opposition als »verfassungswidrig« angriff. Er erreichte schließlich, dass Staatspräsident Arif Alvi am 3. April die Auflösung des Parlaments anordnete. Neuwahlen innerhalb von 90 Tagen wären die Folge gewesen. Am 7. April hob jedoch das Oberste Gericht des Landes die Entscheidung des Präsidenten auf und setzte das Parlament wieder in seine Rechte ein.

Khan behauptet nach wie vor, er sei Opfer einer »ausländischen Verschwörung« geworden. Der Vorwurf richtet sich eindeutig vor allem gegen die USA, daneben aber auch gegen einige europäische Staaten. Die Beschuldigung ist zwar bisher nicht bewiesen, aber andererseits auch nicht unplausibel. Westliche Politiker hatten es dem pakistanischen Premier erkennbar übelgenommen, dass er am 24. Februar, wenige Stunden vor Beginn des Angriffs auf die Ukraine, den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau besucht hatte. Später kam hinzu, dass Pakistan – wie viele andere nichtwestliche Staaten – nicht in den Chor der obligatorischen Verdammung Russlands eingestimmt hat.

Wie weit das der Person Khans zuzuschreiben ist und sich unter dem neuen Regierungschef ändern wird, lässt sich einstweilen nicht mit Sicherheit sagen. China, seit Jahrzehnten ein geschätzter Partner Pakistans, kommentiert den dortigen Amtswechsel demonstrativ gelassen und zuversichtlich. Die Global Times, die oft den Standpunkt der chinesischen Regierung in deutlichen Worten wiedergibt, schrieb am Sonntag, Khans Ablösung werde die »solide Freundschaft« zwischen beiden Staaten nicht beeinträchtigen. Enge Beziehungen zu China seien »ein von allen Gruppen in Pakistan geteilter Konsens«. Die Sharif-Familie habe seit langer Zeit die Verbindungen zwischen beiden Ländern gefördert, und die Zusammenarbeit könne sogar noch besser als unter Khan werden.