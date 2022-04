Airbus-Bosse zuversichtlich

Benoit Tessier/REUTERS Hofft auf Aufschwung durch Kriegstaumel: Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus

Im Jahr 2021 fuhr der europäische Flugzeugbauer Airbus mit 4,2 Milliarden Euro den höchsten Gewinn seiner Geschichte ein. Soviel war bereits vor der Hauptversammlung der Airbus-Aktionäre klar. Am Dienstag ging es eher um die Rohstoffsicherung in Zeiten des Krieges. Demnach will Airbus die Suche nach Alternativen zum Einkauf von Titan in Russland intensivieren, wenngleich es von internationalen Sanktionen bislang nicht betroffen ist. Das Edelmetall wird unter anderem im Fahrwerk großer Flugzeuge verbaut. Ansonsten hält Airbus-Chef Guillaume Faury die Konzernziele für das kommende Jahr für machbar.

70 Prozent seines Umsatzes macht Airbus mit Flugzeugen, dennoch ist das Unternehmen der zweitgrößte europäische Rüstungskonzern. Vom »Aufwind« in der Rüstungsbranche scheint der Flugzeugbauer derzeit aber nicht in dem Maße zu profitieren wie andere Konzerne. Wie der Deutschlandfunk am Dienstag berichtete, liege der Aktienkurs des Flugzeugbauers derzeit bei vier Prozent. Rheinmetall habe dagegen aktuell einen Aktienkurs von 35 Prozent.

Aus Sicht von Airbus wäre also durchaus noch Luft nach oben. Entsprechend kritisierte Faury die Bundesregierung kürzlich für ihren jüngsten Kauf von amerikanischen »F-35«-Kampfjets. Es sei bedauerlich, wenn »Aufträge der europäischen Verteidigung an nicht europäische Unternehmen vergeben werden«, sagte er im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Strategische Rüstungsinvestitionen sollten in erster Linie europäischen Unternehmen zukommen, »um die Autonomie Europas in der eigenen Verteidigungsfähigkeit zu stärken«. Zugleich hatte er eingeräumt, dass für den Transport von US-amerikanischen Atomwaffen derzeit kein »Eurofighter« zertifiziert sei. Außerdem setzt die Europäische Union bereits auf eine »europäische Verteidigungsstrategie«, was Faury natürlich weiß. So soll etwa die weitere Entwicklung des »Future Combat Air Systems«, mit dem sich Deutschland, Frankreich und Spanien eine Vorreiterrolle in der autonomen Kriegführung sichern wollen, aus dem 100-Milliarden-Euro-Sofortaufrüstungspaket der Bundesregierung finanziert werden.