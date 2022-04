Berlin weicht Moskau

Richard Mazzella/Starface/imago images Viele Malier wünschen sich eine engere Zusammenarbeit ihrer Regierung mit Russland (Bamako, 14.1.2022)

Wenig überraschend: Wieder sind die Russen schuld. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) stimmte sich am Dienstag bei ihrem Besuch in Mali in diesen Tenor ein. Die Militärregierung des westafrikanischen Landes habe »in den vergangenen Monaten international sehr viel Vertrauen verspielt« – nicht zuletzt durch die »intensivierte militärische Zusammenarbeit mit Moskau«, so die Ministerin. Ein »Weiter so« dürfe es nicht geben, Deutschland stelle sein Engagement auf den Prüfstand. Das hat Berlin bereits angedeutet, nachdem Frankreich im Februar seinen Rückzug aus dem Land angekündigt hatte.

Seit 2013 sind ausländische Truppen in Mali, unter ihnen die Bundeswehr. Derzeit sind 328 Soldaten an der Ausbildungsmission der EU (EUTM) und 1.170 Soldaten am UN-Einsatz Minusma beteiligt. Seit 2012 ist Mali Zentrum eines dschihadistischen Aufstands. Die Sicherheitslage hat sich jedoch mit der internationalen Militarisierung unter Führung der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich deutlich verschlechtert – Tausende starben, Hunderttausende wurden vertrieben.

Am Montag hatte bereits der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach einem Außenministertreffen in Luxemburg erklärt, dass Brüssel seine EU-Ausbildungsmission in Mali beendet. Es gebe keine ausreichenden Garantien der malischen Übergangsregierung, dass es keine Einmischung »der russischen Söldnerfirma Gruppe Wagner« gebe, so Borrell. »Wagner« sei verantwortlich für Geschehnisse, bei denen jüngst Dutzende Menschen getötet worden seien. Aber man werde natürlich »Schulungen über die Gesetze des Krieges fortsetzen, denn die Soldaten müssen wissen, dass der Krieg Gesetze und Spielregeln hat«. Und man bleibt in der Sahelzone – nur eben in dem Westen gegenüber weniger kritisch eingestellten Ländern.

Am Wochenende war bereits Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) nach Mali gereist. Sie schürte ebenfalls die Angst vor einer russischen Gefahr und erklärte am Montag: »Angesichts möglicher massiver Menschenrechtsverletzungen, die malische Truppen gemeinsam mit russischen Kräften – womöglich sogar Söldnern – begangen haben, müssen wir uns fragen, wen wir da eigentlich ausbilden.« Vor allem im Hinblick auf »Greueltaten wie in Moura«.

Nach westlicher Lesart sollen in dem Ort Ende März 300 Zivilisten massa­kriert worden sein. Diese Reaktion auf einen von der malischen Armee geführten Antiterroreinsatz, bei dem 200 mutmaßliche Terroristen getötet und 50 weitere verhaftet wurden, erklärte sich Premier Choguel Maiga am 6. April wie folgt: »Wir befinden uns in einer Situation, in der einige unserer Partner, nachdem es ihnen nicht gelungen ist, uns zum Einlenken zu bewegen, beschlossen haben, ihren Ton zu ändern, um das Vorgehen der Regierung und der Streit- und Sicherheitskräfte zu diskreditieren.« Der Ort steht seit mehreren Jahren unter der Knute der dschihadistischen Miliz Macina Katiba. Russland sah am Freitag gemeinsam mit China keine Notwendigkeit, die Forderung Frankreichs im UN-Sicherheitsrat nach »unabhängigen Untersuchungen« zu unterstützen – die malischen Behörden haben bereits eine Untersuchung eingeleitet.

Und selbst der Leiter des Büros der konservativen Konrad-Adenauer-Stiftung muss einräumen: In Bamako schwenken malische Demonstranten begeistert russische Flaggen. Im Mai entscheidet der Bundestag, ob die Bundeswehr weiter in Mali bleiben soll.