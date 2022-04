»Niemand möchte absteigen«

Jonas Brockmann/IMAGO/Eibner Philipp Mass von den Krefeld Pinguinen im Auswärtsspiel gegen die Iserlohn Roosters (1.4.2022)

Die Krefelder Pinguine als Schlusslicht der Deutschen Eishockeyliga (DEL) wollen gegen ihren Abstieg klagen und haben trotzdem vorsorglich Lizenzunterlagen für die DEL 2 eingereicht. Wird es am Ende wieder so kommen wie nach der Vorsaison, als der Abstieg in die zweite Liga Corona bedingt ausgesetzt wurde?

Persönlich kann ich gut verstehen, dass niemand absteigen möchte. Doch die Aussetzung im vorigen Jahr war eine einmalige und der Pandemie geschuldete Ausnahme. Es wird diesmal eine Mannschaft aus der DEL treffen, das steht definitiv fest. Ursprünglich sollte es in dieser Saison sogar zwei Absteiger geben.

Den vorläufig letzten sportlich ermittelten Absteiger in die DEL 2 gab es nach der Saison 2005/06 mit den Kasseler Huskies. Das ist 16 Jahre her, können Sie sich daran noch erinnern nach all den wirtschaftlichen Pleiten und Lizenzentzügen in der DEL?

Ehrlich gesagt nicht, und die DEL-Klubs haben sich ja auch jahrelang lieber gern als »geschlossene Gesellschaft« betrachtet. Ich weiß aber, dass vor den Bietigheimern im vorigen Jahr zum letzten Mal 2006 mit den Schwenninger Wild Wings ein ­DEL-2-Meister den sportlichen Aufstieg geschafft hat.

In Ihrer Liga treffen ab 16. April in der Endspielserie die Frankfurter Löwen auf die Ravensburger Towerstars, die im Halbfinale gerade die Heilbronner Falken bzw. den EC Bad Nauheim ausgeschaltet haben. Wird sich Ihr Champion in Richtung Oberhaus verabschieden?

Nicht unbedingt. Die Vereinbarung von 2018 zwischen der DEL und der DEL 2 sieht die Wiedereinführung von Auf- und Abstieg zwar vor, aber diese Regelungen sind an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Nach der vorigen Saison hatte es coronabedingt zum Beispiel keinen Absteiger aus der DEL gegeben und trotzdem mit Bietigheim einen Aufsteiger aus der DEL 2. In diesem Jahr würde es aus unserer Liga allerdings nur dann wieder einen Aufsteiger geben, wenn die Frankfurter Löwen die Meisterschaft gewinnen.

Warum?

Weil Frankfurt das einzige Team von den derzeit insgesamt 14 in der DEL 2 ist, welches die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen für den Aufstieg erfüllt. Dazu gehört, dass ein Klub, der aufsteigen will, fristgerecht schon vor Saisonbeginn die geforderten 816.000 Euro als Bürgschaft für eine DEL-Lizenz hinterlegt. Zu diesen Voraussetzungen gehört ebenso ein Stadion, das mindestens 4.500 Zuschauern Platz bietet und andere bauliche Anforderungen erfüllt.

Zu Ende gedacht klingt das ein bisschen nach Schieflage. Wenn es immerzu DEL-Absteiger geben soll, der Zweitligameister aber die strengen Voraussetzungen für den Aufstieg nicht erfüllen kann, dann würde die Eliteliga auf Dauer nominell immer schwächer und das Unterhaus immer größer.

Das entspricht nicht den gegebenen Verhältnissen, denn außer den Frankfurtern würden zum Beispiel auch die Kasseler Huskies und die Dresdner Eislöwen die Voraussetzungen für eine DEL-Lizenz erfüllen, und ich gehe mal davon aus, dass auch jeweilige DEL-Absteiger jedes Jahr sofort wieder rauf wollen.

Von den 364 Vorrundenspielen in der DEL 2 mussten in dieser Saison wegen Coronainfektionen des Personals vier Matches komplett ausfallen und nahezu 60 verlegt werden. Mitunter wurde von Wettbewerbsverzerrung gesprochen. Sie werden heilfroh sein, diese Eiszeit überstanden zu haben?

Das kann man so sagen. Bei den verlegten Spielen standen bei etwa zwanzig Matches weniger als 15 Namen auf dem Spielberichtsbogen. Jeder kann sich vorstellen, mit welchen Minikadern die Mannschaften mitunter auflaufen mussten. Natürlich kann es in solchen Notsituationen einmal zu sportlichen Verwerfungen kommen, und trotzdem war es richtig, dass wir die Saison unter diesen schwierigen Bedingungen professionell durchgezogen haben.

Auch dank der »Neun plus eins«-Regel, der zufolge – von lokalen Quarantänebestimmungen der Behörden einmal abgesehen – in der DEL-2-Liga Spiele angepfiffen werden müssen, wenn ein Team mindestens neun Feldspieler und einen Keeper zur Verfügung hat. Warum nicht zehn plus eins, damit ein Trainer wenigstens zwei komplette Fünferblöcke aufs Eis schicken kann?

Das ist meines Erachtens eine sehr berechtigte Frage, die DEL zum Beispiel hat diese Regel in dieser Weise verändert. Das kann auch für uns zukünftig eine vernünftig Zielgröße darstellen. Wir haben diese Bestimmung seit Jahren aus dem Regelwerk des internationalen Verbandes IIHF übernommen und sollten den Sommer nutzen, um das zu diskutieren.