Amazon: Kein Wort über Gewerkschaften

Seattle. In einer betriebsinternen Nachrichten-App will Amazon Beiträge von Beschäftigten blockieren, die Schlüsselwörter wie Gewerkschaft oder Lohnerhöhung enthalten. Das geht aus internen Dokumenten hervor, die Mitarbeiter der Nachrichtenplattform The Intercept eingesehen haben. Eine automatische Wortüberwachung würde nicht nur Begriffe blockieren, die auf eine Organisierung der Belegschaft hindeuten könnten, hieß es bei The Intercept Anfang letzter Woche. Ausschlusskandidaten wären auch Wörter, die potentielle Kritik an Amazons Arbeitsbedingungen darstellen könnten, wie Sklavenarbeit, Gefängnis, Plantage. (jW)