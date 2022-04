Ein bisschen Respekt

Manuel Geisser/imago images Fachkräftemangel, Überstunden und Befristung: Die Beschäftigten der Schweizerischen Gastrobranche fordern eine Kehrtwende

Während der Gastronomiesektor einst als Sprungbrett benutzt wurde, um im Schweizer Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, ist das heute angesichts der Bedingungen kaum noch möglich. Neben Fachkräftemängel, Überstunden und einer miserablen Entlohnung steht dieser Sektor für Ausbeutung ohne jede Planungssicherheit. Denn viele sind nur befristet angestellt, und müssen ständig auf Abruf bereit sein. War die Arbeit im schweizerischen Gastgewerbe und Hotelbereich bereits vor der Coronapandemie ein harter Job, verschärfte sich die Situation in den vergangenen zwei Jahren noch. Viele Angestellte mussten in Kurzarbeit gehen oder verloren ihren Job ganz. Viele Betriebe mussten wegen der Pandemie schließen.

Vergangenen Mittwoch gingen landesweit Gastronomie- und Hotelbeschäftigte auf die Straße, um für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und Wertschätzung zu demonstrieren. Hintergrund ist der Landesgesamtarbeitsvertrag für das Gastgewerbe (­L-GAV), der nun neu verhandelt wird. Nach Angaben der Gewerkschaft Unia sind mehr als 200.000 Kollegen bei rund 30.000 Betrieben angestellt. Für sie gilt der Tarifvertrag. Dennoch sind die Bedingungen in vielen Bereichen katastrophal. In verschiedenen Videoclips prangert die Unia auf ihrer Website beispielsweise die Nichtanerkennung von Berufserfahrungen im Ausland, fehlende Arbeitszeiterfassung und auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz an. Unter dem Titel »Wir wollen in Würde leben!« verfassten die Beschäftigten mit der Gewerkschaft ein Manifest, in dem sie die Zustände kritisieren und eine Kehrtwende fordern. Beispielsweise beträgt der Mindestlohn nur 3.477 Franken (etwa 3.417 Euro), was für Schweizer Verhältnisse deutlich zu wenig ist.

Appelliert wird an die Unternehmen, die Arbeit in der Gastronomie attraktiver zu machen. Dominant sind die Forderungen nach bezahlter Arbeitskleidung und -zeit, höherer Entlohnung und der Beendigung der Arbeit auf Abruf. Um mehr Planungssicherheit und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten, wird eine mindestens dreiwöchige Vorausplanung der Arbeitswochen gefordert, die auch nicht spontan ohne jegliche Konsultation mit den Beschäftigten geändert werden dürfe. Damit das L-GAV in Zukunft nicht weiter hintergangen wird, soll es schließlich regelmäßige Kontrollen geben, mit denen die Einhaltung des Vertrags überprüft wird.

Um diesen Forderungen Nachdruck zu verschaffen, gingen vergangenen Mittwoch in etwa zehn Städten die Gastrobeschäftigten auf die Straßen. Angesprochen werden sollten sowohl die »Arbeitgeber« als auch die Bevölkerung, die von einer besser bezahlten und ausgestatteten Gastronomie ebenso profitieren würde. In der gleichentags veröffentlichten Pressemitteilung forderte Unia »Respekt«, den die Beschäftigten insbesondere nach zwei Jahren Pandemie verdient hätten. Der Forderungskatalog unterstreicht, dass nun nicht mehr über die Köpfe der Beschäftigten hinweg entschieden werden kann. Statt dessen schalten sie sich jetzt in die Debatte ein. Die Gewerkschaft selbst vertritt etwa 14.000 Mitglieder im Gastronomiesektor.

Zu Beginn des Jahres stieg der Jahreslohn in der Gastronomie um 0,2 Prozent. Bis Mai 2022 finden L-GAV Verhandlungen statt, deren Ergebnisse für das Jahr 2023 gelten werden. Auf der Seite der Arbeiter befindet sich neben der Unia auch die Industrie- und Dienstleistungsgewerkschaft »Syna« sowie die »Hotel & Gastro Union«. Die Seite der sogenannten Arbeitgeber wird vertreten von Gastro Suisse, der Hotellerie Suisse und der Swiss Catering Association. In der Vergangenheit war die Kapitalseite alles andere als gewillt, auf die Beschäftigten zuzugehen. Es ist davon auszugehen, dass diese Verhandlungen ebenso zäh werden. Um so wichtiger ist der Druck von seiten der Kolleginnen und Kollegen. Sie haben mit den Gewerkschaften bereits deutlich gemacht, dass es ihnen um mehr als nur um eine Lohnerhöhung geht.