Rückschlag bei Erneuerbaren

Bernd Wüstneck/dpa »Eine Art Deindustrialisierung«: Ein weiterer Industrieberieb rasiert, mit Folgen für die Energiewende

Ein weiterer Tiefschlag für die »Energiewende« ebenso wie für den Industriestandort Mecklenburg-Vorpommern. Ein Werk des Herstellers von Windkraftanlagen Nordex in Rostock wird Ende Juni seinen Betrieb einstellen. Die Industriegewerkschaft Metall (IGM) hatte die Beschäftigten am Montag morgen zu einer Demonstration aufgerufen. Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschaft und betroffene Logistikunternehmen richteten sich dabei gegen die Schließung des Rotorblattwerks an der Küste. Nach IGM-Angaben beteiligten sich etwa 250 Menschen an der Demonstration. Nordex hatte Ende Februar angekündigt, dass die Produktion von Gondeln für die Windkraftanlagen fortgeführt werde. Um die Arbeitsstellen zu erhalten, solle das Unternehmen Gebäude und Grundstücke an neue Investoren verkaufen, damit diese für Alternativen zur Verfügung stünden, hatte die IGM in einer Mitteilung am Freitag gefordert.

Die Schließung hatte der Konzern Anfang Februar mit gestiegenen Produktionskosten begründet. Diese seien besonders für Logistik, Material und Personal gestiegen. Gegenüber dem Handelsblatt hatte Nordex-Geschäftsführer José Luis Blanco seinerzeit geäußert, man konzentriere sich auf Kostensenkungen, »um die Qualität pro Projekt zu optimieren«. Nordex plant vor allem in Indien den Ausbau einer neuen Produktionsanlage. Nach der Pleite der MV-Werften und der angekündigten Schließung beim US-Motorenbauer Caterpillar brauche es in der Region »ohnehin« einen Windenergiebetrieb, sagte IGM-Geschäftsführer für Rostock und Schwerin Stefan Schad am Montag gegenüber junge Welt. Vor allem um die Ziele der Bundesregierung zum Ausbau der Windenergie zu erreichen, »benötigt man Produktionskapazitäten, die jetzt nach Asien verlegt werden«.

Die Region Mecklenburg-Vorpommern erlebe »gerade so eine Art Deindustrialisierung«, äußerte sich der Gewerkschafter gegenüber dieser Zeitung. Mit der Schließung des Rotorblattwerks gingen erneut etwa 550 Arbeitsplätze verloren. Der größte industrielle Betrieb sei derzeit die aus der Insolvenz der MV-Werften hervorgegangene Transfer- oder Auffanggesellschaft, wo knapp 2.000 Kolleginnen und Kollegen vorwiegend aus dem alten Betrieb untergebracht worden seien. Auch bei Nordex in Rostock sei im Falle der Übernahme durch neue Eigner eine Transfergesellschaft nötig, die das Unternehmen finanzieren müsse, hatte sich Schad am Montag gegenüber der Deutschen Presseagentur geäußert. Es sei viel politischer Druck nötig, sollte das Leitwerk des Nordex-Acciona-Verbundes unter der Führung des bisherigen Inhabers gehalten werden. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme am Montag nicht zu erreichen.

Ende März hatte die IGM in Rostock gemeinsam mit der Stiftung Offshorewindenergie auf dem Gelände der MV-Werften mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft über den Ausbau der Windindustrie auf See als Zukunftsperspektive für die insolvente Werftengruppe diskutiert. Dabei hatte IGM-Sekretär Heiko Messerschmidt an die Landes- und Bundespolitik appelliert, die Suche nach Investoren für die Ansiedlung von Windkraftindustrie zu unterstützen und auch über staatliche Finanzierungs- und Beteiligungskonzepte nachzudenken. Eine »hochqualifizierten Belegschaft« stehe für den Ausbau der Windenergie zur Verfügung.

Auch wenn Nordex keine Windkraftanlagen für die Offshorenutzung baut, der Wegfall des Standortes dürfte ein Rückschlag beim im Koalitionsvertrag der Ampelregierung forcierten Ausbau von Windenergie in der Bundesrepublik bedeuten. Das Kabinett Angela Merkel hatte die Windeenergiegewinnung bereits stiefmütterlich behandelt. Ob dabei Chancen liegengelassen wurden? Gewerkschafter Schad bejaht: »Ähnlich der bereits nicht mehr existierenden Solarenergie.«