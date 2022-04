Bratislava mischt mit

SNA/IMAGO Am 30. März veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium Bilder eines anderen, in der Region Charkiw zerstörten S-300-Systems der ukrainischen Armee

Angeliefert und schon zerstört? Der slowakische Premier Eduard Heger dementierte am Montag früh Berichte, dass das offenbar in einer Geheimaktion am Donnerstag in die Ukraine transportierte Luftabwehrsystem »S-300« bereits außer Gefecht gesetzt worden sei. Es handle sich dabei um »russische Propaganda«. Ganz sicher war er sich anscheinend aber nicht, denn er fügte hinzu, dass ihm auch von Kiew bestätigt worden sei, dass man es mit »Desinformation« zu tun habe.

Am Sonntag hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, es habe vier S-300-Abschussvorrichtungen in der Nähe der ukrainischen Stadt Dnipro zerstört, die von einem »europäischen Land« zur Verfügung gestellt worden waren. Um welches Land es sich dabei handelte, sagte das Ministerium nicht.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte bereits Mitte März angekündigt, Moskau werde »nicht zulassen«, dass »S-300«-Systeme in die Ukraine gebracht werden. Jegliche Waffentransporte würden als »legitime Angriffsziele« betrachtet. Zu dem Zeitpunkt – US-Verteidigungsminister Lloyd Austin war damals zu Gesprächen nach Bratislava gekommen – hatte die Slowakei erklärt, es würde seine Luftabwehr an die Ukraine abtreten, sollte es dafür entsprechenden Ersatz geben.

Den gibt es nun – zumindest vorläufig. Premier Heger verkündete am Freitag während seiner Reise nach Kiew mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, das Nachbarland Ukraine bekomme die slowakische Luftabwehr »geschenkt«. Austin und US-Präsident Joseph Biden dankten umgehend und erklärten, das US-Militär werde »in den kommenden Tagen« ein Flugabwehrsystem vom Typ »Patriot« in die Slowakei verlegen.

Die Opposition protestierte gegen den Deal. Der Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei Smer, Robert Fico, forderte den Rücktritt der Regierung und kündigte für die Woche eine Sondersitzung im Parlament an. Der Vorsitzende der linksliberalen Partei Hlas, Peter Pellegrini, erklärte, die Regierung würde »sich am Schutz der nationalen Interessen vergehen«.

Die Gründe für seine Ablehnung des Deals führte Fico am Sonntag im Sender Markiza näher aus. Wer Waffen liefere, so Fico, wünsche sich die »Fortsetzung des Krieges«. Er sehe im Angriff Russlands auf die Ukraine eine »grobe Verletzung des Völkerrechts«, aber »die Slowakei hat damit nichts zu tun«. Man sollte helfen, aber nicht mit Waffen. Er kritisierte zudem, dass das Land während eines Kriegs in der Region sein Abwehrsystem abgebe und dafür eines erhalte, das nur temporär zur Verfügung gestellt sei und nur von den bereits im Land stationierten deutschen und niederländischen Soldaten oder US-Militärs bedient werden könne.

Unabhängig davon, ob die alte, noch aus Sowjetzeit stammende Luftabwehr nun zerstört wurde oder nicht, scheint sich Moskau nicht allzu große Sorgen wegen der »S-300« zu machen. Der Außenexperte Igor Istomin erklärte in einem am Freitag von der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlichen Interview, dass solche Systeme ohne einsatzfähige Jets, die um die Lufthoheit kämpften, wenig effizient seien. Die russische Armee habe aber nicht nur weitgehend die Luftwaffe der Ukraine zerstört, sondern auch das Flugplatznetz. Deswegen habe die Frage der Überlassung von Kampfflugzeugen oder der Bereitstellung beispielsweise polnischer Militärflughäfen eine sehr viel größere Bedeutung.

Über die Lieferung von »MiG- 29«-Jets war auch in der Slowakei spekuliert worden. Dies sei jedoch noch »nicht im Spiel«, sagte zumindest Innenminister Roman Mikulec am Wochenende. Zum Verkauf von Radhaubitzen vom Typ »Zuzana« und die Reparatur beschädigter ukrai­nischer Panzer werde mit Kiew allerdings bereits verhandelt, wie Verteidigungsminister Jaroslav Nad bekanntgab.

Mit ihrer kritischen Haltung gegenüber dem kriegstreiberischen Kurs ihrer Regierung scheint die Opposition übrigens gut zu fahren. Laut einer am Sonntag veröffentlichen Meinungsumfrage kommt Hlas auf 19 Prozent der Stimmen, Smer auf 15,1. Premier Heger dümpelt mit seiner Partei OLANO bei 8,1 Prozent.