Rassistische Chats: Fünf Beamte angeklagt

Frankfurt am Main/Wiesbaden. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen fünf Polizisten des 1. Reviers in Frankfurt am Main erhoben, weil die Beamten in einer internen Chatgruppe rassistische und volksverhetzende Inhalte geteilt haben sollen. Auch die Lebensgefährtin eines Polizisten ist angeklagt, wie die Frankfurter Ermittlungsbehörde am Montag mitteilte. Beschuldigt werden demnach vier Männer und zwei Frauen im Alter von 31 bis 37 Jahren. Ihnen werden das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung, Gewaltdarstellung, Beschimpfung von religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnissen und Besitz sowie Verbreitung pornographischer Schriften vorgeworfen. (dpa/jW)