Fall »Ella«: Revision gegen Urteil

Gießen. Im Fall der Umweltaktivistin »Ella« hat die Verteidigung Revision gegen das Urteil des Landgerichts Gießen eingelegt. Das teilte ein Justizsprecher am Montag mit. Das Gericht hatte die junge Frau Anfang April in einem Berufungsprozess zu einem Jahr und neun Monaten Haft verurteilt. Damit hoben die Richter die erstinstanzliche Entscheidung des Amtsgerichts Alsfeld auf und verringerten das Strafmaß für die Angeklagte um ein halbes Jahr. Die Staatsanwaltschaft legte kein Rechtsmittel ein. Nun muss der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Gießener Urteil prüfen. (dpa/jW)