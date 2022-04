Weltbank: Wirtschaftsleistung der Ukraine halbiert

Washington. Die Wirtschaftsleistung der Ukraine wird sich in diesem Jahr deutlich verringern. Schätzungen der Weltbank vom Sonntag zufolge wird das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorjahr um rund 45 Prozent einbrechen. »Das Ausmaß des wirtschaftlichen Einbruchs« hänge dabei von »der Dauer und der Intensität des Kriegs« ab, erklärte die Weltbank. Der Anteil der ukrainischen Bevölkerung, der in Armut lebt, dürfte demnach gemessen an der statistischen Armutsgrenze von 5,50 US-Dollar pro Tag für Länder mit vergleichbarem Einkommen von 1,8 Prozent auf 19,8 Prozent steigen. (dpa/jW)