Gegen Sturz des Premiers

Mohsin Raza/REUTERS

Am Montag ist mit Shehbaz Sharif ein neuer Regierungschef von Pakistan gewählt worden. Eine knappe Mehrheit der Abgeordneten der Nationalversammlung gab dem Chef der Oppositionspartei Muslimliga-Nawaz (PML-N) ihre Stimme. Zuvor war Samstag nacht der bisherige Regierungschef Imran Khan durch ein Misstrauensvotum abgesetzt worden. Gegen die Entscheidung gingen am Sonntag abend in Lahore (Bild) und vielen anderen Städten Menschen auf die Straße. Khan und seine Unterstützer sprechen von einer »Verschwörung ausländischer Kräfte«. (AFP/jW)