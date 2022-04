Hartz IV: Zahl der Sanktionen gestiegen

Nürnberg. Die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger ist im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit in ihrer Jahresstatistik am Montag in Nürnberg mit. Demnach sprachen die Jobcenter 2021 fast 194.000 Sanktionen aus, knapp 23.000 mehr als im Jahr 2020. Zum Vergleich: 2019 waren es fast 807.000 Sanktionen gewesen. Der Rückgang im Vergleich zu 2019 geht nach Angaben der Bundesarbeitsagentur vor allem auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Verhältnismäßigkeit der Sanktionen von November 2019 zurück. Die Kammer hatte entschieden, nicht alle Sanktionsregelungen der Grundsicherung seien verhältnismäßig. Während der Coronakrise waren Sanktionen außerdem weggefallen. Im vergangenen Jahr waren drei Prozent der Hartz-IV-Bezieher von Sanktionen durch das Jobcenter betroffen. (dpa/jW)