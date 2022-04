Ukrainische Roma am internationalen Romani Day aus dem ICE »aussortiert«

Kamil Jasinski/REUTERS

Die Bundesvereinigung der Sinti und Roma e. V. (BVSR) mit Sitz in Berlin erklärte am Sonnabend anlässlich einer offenbar rassistisch motivierten Polizeikontrolle in einem Zug der Deutschen Bahn (DB):

Am International Romani Day, dem 8. April 2022, wurden zirka 34 ukrainische Geflüchtete mit romanessprachigem Hintergrund durch Beamte der Polizei und Mitarbeiter der DB-Sicherheit aus einem ICE in Kassel-Wilhelmshöhe geholt. Einer der Polizeibeamten führte einen Schäferhund mit.

Laut Aussagen der Zeugin Sevda Arslan fuhr der ICE 370 Richtung Berlin-Ostbahnhof, als in Hessen mehrere geflüchtete Erwachsene und Kinder mit Gepäck in großen Tüten einstiegen. Etwa eine halbe Stunde später, gegen 14 Uhr, lief, während der Zug fuhr, die Durchsage: »Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darum bitten, Ihre Wertsachen bei sich am Körper zu tragen.« Eine Zugbegleiterin unterstellte mutmaßlich, dass es sich bei den Menschen nicht um ukrainische Geflüchtete handelte, und rief die Polizei. (…) Als der Zug in Kassel-Wilhelmshöhe hielt, stiegen mehrere Polizeibeamte ein. Einer der Beamten soll mehrfach geäußert haben, dass sie jetzt hier durchgehen und »aussortieren«.

Die BVSR und RomnoKher (Haus für Kultur, Bildung und Antiziganismusforschung, jW) verlangen eine schnellstmögliche Aufklärung der Vorgänge gestern nachmittag im ICE nach Berlin. (…) Romeo Franz, Generalsekretär der Bundesvereinigung der Sinti und Roma e. V., kommentiert: »Ich bin schockiert von diesem Zeugenbericht und dem mutmaßlichen Vorgehen der Polizeibeamten und Mitarbeiter der DB. Dass die Zahl antiziganistischer Vorfälle in Deutschland steigt, ist leider zu erwarten. Die Fälle, in denen ukrainischen Roma unterstellt wird, keine ›echten‹ Kriegsflüchtlinge zu sein, häufen sich. Ihnen wird unterstellt, sich Leistungen erschleichen zu wollen – ein uraltes, zutiefst rassistisches Ressentiment.«

Anlässlich des Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald erinnerten die Landesvorsitzenden der Linkspartei, Ulrike Grosse-Röthig und Christian Schaft, in Weimar an die Schoah und die Naziverbrechen in Buchenwald und Mittelbau-Dora. In einer Pressemitteilung vom Sonntag heißt es:

»Mit dem 11. April 2022 jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald zum 77. Mal. Buchenwald ist und bleibt ein Symbol für die absolute Entmenschlichung, Erniedrigung, unaussprechliches Leid und die Verbrechen des von den Massen getragenen Systems des Nationalsozialismus. Buchenwald mahnt uns, nie zu vergessen«, so Ulrike Grosse-Röthig.

Fast 280.000 Inhaftierte und zirka 56.000 Tote – Zahlen, die die industrielle Dimension dieses Grauens greifbar machen. Diesen Menschen gelten heute unsere Gedanken.

»›Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.‹ Dieser Schwur von Buchenwald ist in zweifacher Hinsicht aktueller denn je. In den letzten beiden Jahren wurden immer Relativierungen der Verbrechen des Nationalsozialismus unter dem Deckmantel der Kritik an der Bewältigung der Pandemie bei illegalen Demonstrationen auf die Straße getragen. Antisemitismus und Verschwörungserzählungen brachen sich wieder Bahn«, so Christian Schaft.

Seit Februar blicken wir voller Sorge auf den verbrecherischen Angriffskrieg Putins auf die Ukraine. Viele KZ-Überlebende in der Ukraine sind durch diesen Krieg ein weiteres Mal an Leib und Leben bedroht. Der Tod des Buchenwald-Überlebenden Boris Romantschenko durch das russische Bombardement in Charkiw erschütterte uns sehr.