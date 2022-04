Die Indielängezieher

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Bundeswehr-Soldat bei der Verladung von »Marder«-Schützenpanzern

Krieg als zu vermeidendes Unglück, von wegen Tote, Verletzte, Zerstörungen, »unermessliches menschliches Leid« usw.? Diese Rhetorik war einmal. Heute stehen am Rande von Massengräbern andere Töne an. Es mehren sich westliche Stimmen, die an dem Sterben in der Ukrai­ne auch und vor allem das Positive sehen. Zwei Namen in diesem Zusammenhang: Boris Johnson und Josep Borrell. Der erste war am Sonnabend in Kiew, versprach der Ukraine mehr und schwerere Waffen und schwor das Land darauf ein, Verhandlungen eher platzen zu lassen, als Zugeständnisse zu machen. Der andere schrieb am Freitag in einem Bilanztweet seines Besuchs in Kiew: »Dieser Krieg wird auf dem Schlachtfeld entschieden.« Das heißt, er wird und soll so lange weitergeführt werden, bis diese Entscheidung herbeigeführt ist. Der notorische Andrij Melnyk erklärt gegenüber dem Revolverblatt aus Hamburg das Ziel: die »militärische Zerschlagung des verbrecherischen Russlands«. Geht’s noch? Hat dieser Hetzer schon mal etwas vom Atomkrieg gehört?

Parallel dazu erklärt Präsident Wolodimir Selenskij gegenüber AP, er wolle selbstverständlich weiter verhandeln, »so schwer es auch fällt« – aber nur zu ukrainischen Bedingungen. Deshalb rechne er nicht mit irgendwelchen Fortschritten, solange nicht die Schlacht um Mariupol und den Donbass entschieden sei. Anderes sei, so Selenskij, den Hinterbliebenen der Opfer nicht zuzumuten. Das ist doch mal ein Wort: Wir legen noch ein paar Opfer dazu, dann geht es denen, die bereits Angehörige oder ihr Dach über dem Kopf verloren haben, gleich besser. Demokratischer Zynismus in Hochform.

In diesem politischen Umfeld melden sich die üblichen Kriegsgewinnler zu Wort: Rheinmetall wäre bereit, 100 Schützenpanzer vom Typ »Marder« an Kiew zu liefern, die in Düsseldorf eh auf dem Hof herumstehen; Krauss-Maffei Wegmann aus München hätte 100 Exemplare der schweren »Panzerhaubitze 2000« abzugeben. Na, nicht so ganz. Die Aufrüstung der Ukraine soll als »Ringtausch« verlaufen: kurzfristig Lieferungen aus Bundeswehr-Beständen, anschließend die Ersatzlieferungen im Rahmen neuer Aufträge. Das soll die Aussage der Bundesverteidigungsministerin, die Bundeswehr habe aktuell keine Waffen mehr übrig, ohne ihre eigenen »NATO-Verpflichtungen« zu verletzen, als Ausflucht blamieren.

Dass Christine Lambrecht dieses Argument verwendet, darf aber nicht als Ausdruck irgendeiner Mäßigung von seiten der Bundesregierung missverstanden werden. Der Verweis auf die NATO-Verpflichtungen besagt: Der Krieg unter deutscher Beteiligung, in dem diese Systeme gebraucht würden, kann schon viel früher kommen, als die Rüstungskonzerne den angebotenen Ersatz liefern könnten. Da kann man nur sagen: Frohe Ostern auch. Pünktlich zum christlichen Fest der Auferstehung feiert auch der Militarismus fröhliche Urständ. Nur war der vorher nie auch nur für zwei Tage tot.