Sachsen-Anhalt: Linke plant Vorsitznachwahl

Magdeburg. Die Linke in Sachsen-Anhalt will innerhalb eines Jahres einen neuen Kovorsitzenden wählen. Das bestätigte die Landesvorsitzende Janina Böttger am Sonnabend nach einer Vorstandsklausur. »Im Herbst oder im nächsten Frühjahr soll es einen Parteitag geben«, sagte Böttger der Nachrichtenagentur dpa. Neben der Nachwahl soll es dann auch um Inhalte gehen. Die Linke hatte auf einem Onlineparteitag im März mit Böttger und Stefan Gebhardt erstmals eine Doppelspitze in Sachsen-Anhalt gewählt. Gebhardt war jedoch nur eine Woche nach seiner knappen Wahl (50,5 Prozent) zurückgetreten. (dpa/jW)