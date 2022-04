Berlin: Ermittlungen gegen Zivilpolizisten

Berlin. Die Berliner Polizei ermittelt gegen zwei Zivilbeamte, die in betrunkenem Zustand zwei Männer mit Waffen bedroht haben sollen. Zwei 20 und 23 Jahre alte Männer hatten Polizeiangaben zufolge in der Nacht zu Sonnabend Anzeige erstattet, da sie von den beiden Beamten beleidigt und unter Vorhalt von Waffen kontrolliert worden seien. Die Polizisten sollen demnach in einem Zivilfahrzeug unterwegs gewesen seien und alkoholisiert gewirkt haben. Ermittlungen führten den Angaben zufolge zur Identifizierung von zwei zivilen Einsatzkräften der Berliner Polizei. Eine Blutentnahme bestätigte die Alkoholisierung, ihnen wurden die Dienstwaffen abgenommen. (AFP/jW)