Kiew spielt auf Zeit

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Der britische Premier Johnson gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij am Sonnabend in Kiew

Nach sechseinhalb Wochen Krieg setzt die Ukraine auf ihren Sieg. Mehrere Personen aus dem Umfeld von Präsident Wolodimir Selenskij sagten am Wochenende, eine baldige Fortsetzung der Verhandlungen mit Russland über einen Waffenstillstand und einen Friedensvertrag sei nicht zu erwarten. Laut Präsidentenberater Michailo Podoljak ist ein Treffen Selenskijs mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in den nächsten zwei Wochen unwahrscheinlich. Selenskij hatte zuvor erklärt, im Falle eines solchen Treffens könne »sofort« ein Waffenstillstand vereinbart werden. Nun sagte Podoljak, die Ukraine bereite sich vorrangig auf die zu erwartende Schlacht im Donbass vor. Danach werde sie eine stärkere Verhandlungsposition haben. Der ukrainische Chefunterhändler bei den Verhandlungen, David Arachamija, sagte am Wochenende, Kiew werde keinerlei territoriale Zugeständnisse machen. Verhandlungen über einen Verzicht auf die Krim oder den Donbass seien nicht denkbar. Zuvor hatte die ukrainische Seite gefordert, die russischen Truppen sollten sich auf den Vorkriegsstand zurückziehen, und über den künftigen Status der Krim solle dann über einen Zeitraum von 15 Jahren »nachgedacht« werden. Diese Position ist nun offenbar vom Tisch.

Auf weitere Änderungen der ukrainischen Position wies das russische Außenministerium in einer Mitteilung vom Freitag hin. Darin hieß es, Kiew habe sich von den Standpunkten wieder abgesetzt, die Arachamija am 29. März in Istanbul selbst unterzeichnet habe. So sei in dem an Russland übermittelten Vertragsentwurf im Kapitel zu den von der Ukraine verlangten Sicherheitsgarantien der Verweis gestrichen worden, dass alle Garantiemächte – also auch Russland – internationalen Militärmanövern in der Ukraine zustimmen müssten. Das Land zeige sich, so das russische Außenministerium, als »nicht vertragsfähig«.

Die Änderungen hängen vermutlich mit der Aufrüstung der Ukraine auch mit schweren Waffen aus NATO-Beständen zusammen. So sagte der britische Premierminister Boris Johnson Kiew bei einem Besuch am Sonnabend 120 Schützenpanzer sowie Antischiffsraketen und weitere Rüstungskredite zu. Auch die EU-Spitze versprach Kiew bei einem Besuch am Freitag mehr Geld für Waffen.

Indes beschuldigen sich Russland und die Ukraine weiter gegenseitig, für den tödlichen Angriff auf den Bahnhof von Kramatorsk am Freitag verantwortlich zu sein. Beide verbreiteten dabei Halbwahrheiten, indem sie behaupteten, sie hätten keine Raketen des eingesetzten Typs »Totschka-U« (SS-21). Die Ukraine sprach von einer »russischen Rakete«, was schon deshalb nicht stimmen kann, weil diese Systeme noch zu sowjetischen Zeiten entwickelt wurden und 1991 in beiden Armeen vorhanden waren. Russland hat seine Geschosse dieses Typs zwar durch die moderneren »Iskander«-Raketen ersetzt, die vorhandenen SS-21 aber nach westlichen Angaben inzwischen reaktiviert. Dagegen hat sich Kiew im Krieg mehrfach gerühmt, ihre SS-21 »erfolgreich eingesetzt« zu haben. Darunter auch bei einem Angriff auf das Stadtzentrum von Donezk am 12. März, als etwa 30 Zivilisten getötet wurden. Die Zahl der Todesopfer des Angriffs ist inzwischen auf über 50 gestiegen. Am Sonntag berichtete das ukrainische Portal Strana, dass nach Artilleriebeschuss durch Kiew die Stromversorgung für weite Teile Donezks zusammengebrochen sei.