Nachschlag: Wahrheit vs. Propaganda

Sven Simon/imago images Deniz Yücel

Der Hofreiter Toni fordert dröhnend bei Markus Lanz für die Ukraine Panzer und Scharfschützengewehre, »die die gepanzerten Fahrzeuge der russischen Nationalgarde brechen«. Nebenbei will er die Kohlekraftwerke »intensiver laufen lassen« und schlägt alle Klimaziele in den Wind. Zumindest ist der Grüne ehrlich. Auf Phoenix rechnet währenddessen Deniz Yücel, NATO-Apologet beim Schriftstellerverband PEN, mit der jungen Welt ab, bezeichnenderweise in einer Sendung über »Wahrheit und Propaganda«. Die jW-Titelseite vom 23. Februar (»Putin erzwingt Frieden«) sei erschienen »genau an dem Tag zwischen dem russischen Einmarsch im Donbass und dem in der gesamten Ukraine«. Nein, Kollege Yücel. Es war der Tag nach der diplomatischen Anerkennung der »Volksrepubliken« durch Russland, einen Einmarsch vor dem 24. Februar gab es nicht – der hatte ja selbst den BND-Chef überrascht, der aus Kiew evakuiert wurde. Und »erzwingen« hat mit Zwang, vulgo Gewalt zu tun, also nichts, was für die Unterstellung »Putin-Schwärmerei« einen Beleg liefert. (mme)