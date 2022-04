Matthias Horn, 2022 Gemütlich ist hier nichts: Schriftsteller (Bastian Reiber) und Generalin (Angelika Richter)

Es schneit. Drinnen glüht ein überdimensionaler eiserner Bullerofen mit einem Riesenofenrohr, das sich durch den gesamten Raum zieht. Zwei Sessel wie Skulpturen. Gemütlich ist hier nichts. Zwei Personen, die Generalin und der Schriftsteller, spielen Karten mit einem imaginären Kartenspiel. Die Szene ist der Beginn der »Jagdgesellschaft« von Thomas Bernhard im Hamburger Schauspielhaus, Regie und Bühne: Herbert Fritsch. Der Schriftsteller (Bastian Reiber) ist unaufmerksam, grübelt über einen Aphorismus nach und zieht zur Hilfe ein Buch aus seiner Weste: Lermontow – ein russischer Autor – sowie Majakowski und Puschkin, die der Schriftsteller ebenfalls nennt und genauso liebt. Darf der das? Botschafter Melnyk ist nicht im Saal, um ihn unter Protest verlassen zu können.

Alles wiederholt sich, das Mischen der Karten – ohne Karten, Sätze, die nichts bedeuten oder das »bis an die Grenze des Verrücktwerdens gehende Schweigen«, wie die Generalin (Angelika Richter) ihrem Gegenüber an den Kopf wirft. Unterstützt vom Pianisten (Ingo Günther), der am präparierten Flügel den Sätzen Rhythmus gibt und die Skurrilitäten auf der Bühne in Töne verwandelt. Sie sprechen über den Wald, der das Jagdhaus umgibt.

Es gehe dem General nichts über den Wald, sagt sie, »bei Kriegsende haben wir uns hier versteckt. Hätten sie uns gefunden, sie hätten uns umgebracht. Ständig in Angst, entdeckt zu werden.« Der Schriftsteller: »Wenn zwei riesige Vermögen zu einem einzigen riesigen Vermögen gemacht werden, in welchem man sich verstecken muss.« Die Generalin: »Und jetzt ist Ruhe, kein Krieg, nichts.«

Sätze, die sich verlieren im Spaßgetöse der Aufführung. Der »General« war als General in Stalingrad, wo ihm der linke Arm abgerissen wurde – was er wieder und wieder erzählt – und in einem Buch beschreibt. Die Generalin ergänzt: Er wäre fast verblutet.

Jetzt treibt sie eine andere Furcht um: Der Wald stirbt ab, der Borkenkäfer frisst sich durch, zersetzt den Besitz. Bald wird eine riesige kahle Fläche keinen Ort zum Verbergen bieten. Doch das darf der General nicht erfahren. Dabei ist sein Augenleiden hilfreich – nichts sehen. Seine Minister wollen ihn stürzen, er sei nicht mehr politisch zuverlässig. Freiwillig zurücktreten wird er nicht, niemals. Aber in ihm wütet im geheimen eine tödliche Krankheit. Die Minister sagen nichts, die Holzfäller sagen nichts, alle zum Schweigen verpflichtet. Auch Asamer (Jonas Hien), der speziell für den Bullerofen abgestellte Knecht, schweigt. Er kommt mit Holz oder mit der Axt, die er drohend schwingt wie im Gemälde von Hodler. Die Holzknechte in Pelzmützen, Fellmänteln, Stiefeln, wie eine wilde Horde aus Sibirien stampfen sie über die Bühne. Die Köchin Anna (Bettina Stucky) lächelt verlegen und ringt die Hände, sprachlos. Viel wird geschossen auf und hinter der Bühne. Fasane fallen vom Himmel, Menschen auf den Boden – komisch. Die sterbenden Bäume: ein brauner Borkenvorhang mit schwarzen Fressspuren.

Der General (Michael Wittenborn) kommt im voluminösen Mantel und schulterlangen Haaren – fast wie ein Hippie, aber mit Gewehr, auf das er sich mal stützt, mal auf die Gesellschaft zielt. Zwei exotische Gestalten in prächtigen chinesischen Theatergewändern (Kostüme: Cosima Wanda Winter), Prinz (Sachiko Hara) und Prinzessin (Charlie Casanova). Der Prinz lobt den General: der beste Jäger; der General den Prinzen: der vorzüglichste Waldhüter, und er verfasst Gedichte. Gesten unterstreichen dieses besondere Schreiben. Vieles ist Pantomime: gegenseitiges Ohrfeigen, virtuos, die Generalin und der Schriftsteller. Sie bewohnen die schwarzen Sitzungetüme, liegen, laufen, tanzen drauf. Der Schriftsteller philosophiert vom Tod, immer wieder vom Tod. Die Jagd ist vorbei, ein Jagdhorn, tote Hasen, auch in den Händen der Prinzessin. Der General verstummt plötzlich nach langer Rede, fällt um – tot? Die Generalin wendet sich ab: in Ekel. Nicht lange und der General steht wieder auf. War es der Ofen, der gewaltig rauchte? Das Ofenrohr – auseinandergeplatzt. Man spricht über den General wie über einen Toten; er steht da, orientierungslos. »Jedesmal, wenn er in den Wald geht«, erinnert sich die Generalin – wenn er ein erfrorenes Wild findet, »denkt er an die erfrorenen Soldaten«. Und der Schriftsteller ergänzt: »Alle diese Gesichter«, sagte der General, »sehe ich einen Ast auf dem Boden, glaube ich, ein Arm, ein Fuß, der Kopf eines Toten« – er hat das Kapitel über Stalingrad gelesen.

Auf der Bühne, ein Aufmarsch von Masken, wie asiatische Toten- oder Teufelsmasken. Dann werden daraus Köpfe, Gesichter. Hinter der schwarzen Sesselwand erscheinen sie, echte Menschen, die so wie tote Masken wirken – die Mitwirkenden. Der Schluss ist wieder quirlig, amüsant. Auf den Sesseln vor dem Vorhang liegen, sitzen, hocken alle, ein heilloses Durcheinander von Körperteilen – komisch. Aus der Ferne sind Sägen zuhören. »Wie gut sie arbeiten«, sagt der Schriftsteller – wie im Text von Bernhard.