Bulgarien nimmt Exministerin fest

Sofia. Die wegen Korruption verurteilte rumänische Exministerin Elena Udrea ist im Nachbarland Bulgarien gefasst worden. Die zur Fahndung ausgeschriebene 48jährige wurde im bulgarischen Grenzgebiet zu Griechenland bei Kulata festgenommen, wie bulgarische Medien am Freitag unter Berufung auf das Innenministerium berichteten. Sie wurde demnach wegen eines europäischen Haftbefehls vorerst für 24 Stunden festgehalten. Udrea war von 2008 bis 2012 Ministerin für Tourismus und Regionalentwicklung ihres Landes. Am Donnerstag wurde sie in Rumänien zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt, erschien aber nicht vor Gericht. Das Oberste Gericht in Bukarest befand sie für schuldig, im Jahr 2011 als Ministerin rechtswidrig auf Staatskosten eine Boxkampfgala organisiert zu haben – mit dem Ziel, ihr Image vor dem Parlamentswahlkampf 2012 aufzubessern. (dpa/jW)