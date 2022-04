Bankrott vor Klimakollaps

Kristian Stemmler Die Demonstrierenden forderten, die Fokussierung auf fossile Energieträger aufzugeben

Vom hoch am Elbufer aufragenden Hamburger Nobelhotel Empire Riverside haben die Gäste einen wunderbaren Blick über Strom und Hafen. Am Freitag vormittag dürfte der Ausblick für jene Gäste, die im Hotel an einer Konferenz teilnahmen, keine reine Freude gewesen sein. Jedenfalls wenn ihr Blick auf die Demonstration unten auf der Straße vor dem Gebäude fiel. Unter dem Motto »Raus aus den Fossilen!« protestierten etwa 50 Umweltaktivisten gegen das maßgeblich von der Fachzeitschrift Schiff & Hafen organisierte »LNG and Future Fuels Forum«, bei dem laut Demoaufruf »große Konzerne über die angeblichen Vorteile von Flüssiggas und neuen Importterminals« diskutierten.

Aufgerufen zu der Aktion hatte ein »Klimabündnis gegen LNG«, zu dem sich die BUND-Landesverbände von Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, Robin Wood und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zusammengeschlossen haben. Auch Ende Gelände Hamburg mobilisierte zu der Kundgebung. Deren Hintergrund ist der vom Ukraine-Krieg ausgelöste Karriereschub für das Flüssiggas, das meist mit dem englischen Kürzel LNG für Liquefied natural gas bezeichnet wird. Um die aus politischen Gründen angestrebte Unabhängigkeit von russischem Erdgas zu erreichen, gilt LNG auf einmal als Zaubermittel. Bisher gibt es allerdings kein Anlandeterminal in der BRD, an dem entsprechende Schiffe entladen werden können. Das soll sich aber bald ändern. Am 27. Februar kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag an, dass kurzfristig zwei Flüssigerdgasterminals errichtet werden sollen.

LNG und andere fossile »Scheinlösungen« seien eine »Bankrotterklärung vor dem Klimakollaps«, heißt es im Aufruf zur Demo. Und weiter: »Fossile Energien heizen die Klimakrise an, finanzieren Kriege und gefährden Gesundheit und Leben von Menschen weltweit. Ihr Abbau geht an vielen Orten mit Menschenrechtsverletzungen einher, und ihr Handel finanziert Despoten und Kriege.« »Wir wollen nicht, dass Deutschland sich in neue fossile Abhängigkeiten stürzt«, erklärte Lucas Schäfer, Geschäftsführer des BUND Hamburg am Rande der Kundgebung gegenüber jW. Statt dessen müsste konsequent die Nutzung erneuerbarer Energiequellen ausgebaut werden. »LNG ist massiv umweltschädlich und wegen der hohen Explosivität dazu auch noch gefährlich«, sagte Schäfer. Er verwies darauf, dass für die Verflüssigung des Erdgases durch Herunterkühlen auf Temperaturen von unter minus 160 Grad bis zu 25 Prozent des Energiegehalts des Gases aufgewandt werden müsse.

Sascha Boden, Referent Energie und Klimaschutz bei der DUH, warnte in seinem Redebeitrag vor dem geplanten Bau von LNG-Terminals an der deutschen Küste. Das Festhalten an fossilen Energieträgern bringe die Klimaziele in Gefahr. Der Ukraine-Krieg habe schlagartig deutlich gemacht, wie groß die Abhängigkeit von russischem Erdgas ist und dass nicht der Ausbau, sondern der komplette Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energiequellen das Ziel sein müsse. Noch vor kurzem seien zwei LNG-Terminals geplant gewesen, um die Projekte habe es aber »nicht gut gestanden«, so Boden. Jetzt seien plötzlich fünf Terminals angedacht, so seien Hamburg und Rostock dafür im Gespräch. Es scheine fast so, als herrsche »Goldgräberstimmung auf den letzten Metern«, die von Politik und Behörden auch noch forciert werde.

Der Experte rief zum Widerstand gegen die Pläne auf. »Wir haben keine Zeit mehr für Umwege, wir müssen den Ausstieg aus fossilem Gas jetzt konsequent einleiten«, erklärte er. Es lägen viele Möglichkeiten auf dem Tisch. Doch die Ampelregierung habe seit Amtsantritt noch »keinen Liter Öl, keinen Liter Gas« eingespart, mit relativ einfach umsetzbaren Maßnahmen wie etwa einem Tempolimit oder einer Reduzierung der Temperatur in öffentlichen Gebäuden um ein Grad. Wie es denn sein könne, dass solche Maßnahmen »nicht einmal jetzt, im Angesicht eines blutigen Krieges und des Zusammenbruchs unseres Weltklimas« umgesetzt würden, so Boden. »Was braucht es denn noch, um die Verantwortlichen zum Handeln zu bringen?«