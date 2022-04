Für den Frieden auf die Straße!

Christian-Ditsch.de Ostermarsch in Berlin (April 2019)

Der Bundesausschuss Friedensratschlag und die »Kooperation für den Frieden« riefen am Freitag dazu auf, bei den anstehenden Ostermärschen die gesamte thematische Bandbreite friedenspolitischer Forderungen einzubringen:

Der völkerrechtswidrige Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat den Krieg erneut nach Europa und in das Bewusstsein vieler Menschen zurückgebracht. Dringendste Aufgabe ist es, die Kampfhandlungen zu beenden und die stattfindenden Verhandlungen zu einem Ergebnis zu bringen. Unser Ziel sind weitere Friedensverhandlungen, die in einem atomwaffenfreien Europa gemeinsamer Sicherheit, des Friedens und der Abrüstung unter Einschluss von Ukraine, Russland und Belarus münden. Aber auch außerhalb der Ukraine gab und gibt es weltweit zahlreiche andere Kriegsschauplätze, die in unserem Blickfeld sein müssen: die große humanitäre Katastrophe im Jemen, die anhaltenden Kriegshandlungen in Syrien, die türkische Aggression in Rojava, Hungersnot in Afghanistan, Kampfhandlungen in Mali bei Präsenz der Bundeswehr und andere.

Kriege und militärische Auseinandersetzungen nehmen weltweit zu. Sie sind Resultat vielfältiger Krisen und Konflikte: Pandemien, Klimakrise, Hungersnöte, wachsende soziale Spaltung, Vermüllung von Land und Meeren, Artensterben. Viele Landstriche bieten keine Lebensperspektive mehr, so dass Millionen Menschen zur Flucht gezwungen sind. Nur den wenigsten gelingt der Eintritt in die Festung Europa, die meisten verschärfen die ohnehin katastrophale Situation in den Transitländern. Abhilfe schaffen keine Militäreinsätze, sondern internationale Krisenprävention, zivile Konfliktbearbeitung, der Ausbau der Entwicklungszusammenarbeit und faire Handelsbeziehungen. Für eine friedliche Zukunft bedarf es weltweit und aktuell besonders in Europa einer neuen Entspannungs- und Abrüstungspolitik vor allem im nuklearen Bereich. (…)

Am 1. Mai 2022 wird es auf der Gewerkschaftsdemonstration des DGB in Berlin wieder einen klassenkämpferischen Block geben. Dazu teilten dessen Initiatoren am Freitag mit:

Das Motto des Blocks lautet in diesem Jahr: »Die Reichen sollen zahlen! – Gewerkschaften und Lohnabhängige in die Offensive!« Der Block hat das Ziel, betrieblichen und sozialen Basisinitiativen auf der DGB-Demo Raum zu geben, um von ihren Kämpfen und Erfahrungen zu berichten. Bereits am 30. April 2022 wird es eine Stadtteildemonstration um 15 Uhr am Leopoldplatz geben, an der sich unsere Initiative ebenfalls beteiligen wird. Am Nachmittag des 1. Mai wird ab 16.30 Uhr die Auftaktkundgebung der Revolutionären 1.-Mai-Demonstration am Hertzbergplatz in Berlin-Neukölln stattfinden. Die Demonstration, bei der wir uns als klassenkämpferischer Block beteiligen, wird um 18 Uhr in Richtung Oranienplatz starten. (…) Am 1. Mai gehen wir auch auf die Straße für Frieden und Abrüstung. Sprecherin Paula Weber führt dazu aus: »Statt 100 Milliarden für Rüstung auszugeben, sollte das Geld für Schulen, für die Beschäftigten im Gesundheitswesen und in der Pflege zur Verfügung stehen. Wir verurteilen den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und stellen uns gleichzeitig gegen die NATO, da sie das größte Militärbündnis der Welt ist und für zahlreiche Kriege verantwortlich.« (…)