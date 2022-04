Marine, die Bürgerliche

Joan Mateu Parra/AP/dpa Marine Le Pen, Präsidentschaftskandidatin der faschistischen Partei Rassemblement National (RN), während einer Wahlkampfveranstaltung (Perpignan, 7. April)

Als Marine Le Pen, Führerin der äußersten politischen Rechten Frankreichs, im Sommer des Jahres 2017 beschlossen hatte, sich von ihrem greisen Vater Jean-Marie Le Pen zu trennen und der Partei einen anderen Namen zu geben, ahnte sie vermutlich nicht, wie erfolgreich sie mit dieser neuen, zunächst allseits belächelten Strategie sein würde. Der berüchtigte, rassistische, antisemitische, islamfeindliche Front National (FN) hieß ab dem 1. Juni 2018, ein Jahr nach der krachenden Niederlage Marine Le Pens gegen den als Politiker bis dahin eher unbekannten Emmanuel Macron, Rassemblement National (RN). Die Tochter hatte sich im Streit und publikumswirksam vom alten Faschisten Jean-Marie und dessen Truppe unverbesserlicher Muslimhasser abgesetzt. »Décomplexer« nannte sie das, die Partei sollte quasi vom »Komplex« einer an ihrer meist auf niedrigstem Niveau verbreiteten Fremdenfeindlichkeit »leidenden« Formation befreit werden.

Vier Jahre später haben der RN und seine Frontfrau die bürgerliche, katholische Rechte aus dem Rennen um die Präsidentschaft geworfen. Mit bourgeoiser Attitüde tritt längst auch sie vor ihre Anhänger und die Kameras privater und öffentlicher Fernsehsender – an Einladungen zum Interview mangelt es nicht. Und dass sie eine gute Katholikin ist, beweist sie jedes Jahr am 1. Mai, wenn sie sich samt Gefolge am steinernen Ehrenmal der Jeanne d’Arc bekreuzigt und ein blau-weiß-rotes Blumengebinde zurücklässt.

Bedroht schien Marine Le Pen als aussichtsreiche Kandidatin der Präsidentschaftswahl, bei der am Sonntag im ersten Durchgang die beiden Bestplazierten für die zweite Tour am 24. April ermittelt werden, zeitweise nur von einem Konkurrenten, der aus der faschistischen Vergangenheit des Front National zu kommen schien: Éric Zemmour, Schreiber von Hasstraktaten gegen alles »Unfranzösische« und erbitterter Feind armer muslimischer Einwanderer, hatte Le Pen in den Umfragen der Demoskopen zeitweise hinter sich gelassen. Die absurde Vorstellung Zemmours jedoch, die Republik könne sich gewaltsam von einer Million Menschen trennen, die an Allah glauben, brachte Marine zurück in die Spur.

Von Zemmour, der zunächst bis zu 15 Prozent der Wähler überzeugt hatte, holte sie sich rund sechs Prozentpunkte zurück. Die bürgerlich-rechte Kandidatin Valérie Pécresse und deren Partei Les Républicains (LR) schrieben Le Pens Programm einfach ab: mehr Polizei, mehr Gefängnisse, mehr geschlossene Grenzen. Schon Nicolas Sarkozy, der frühere Präsident und LR-Gründer, hatte 2012 erfolglos versucht, die Wahl am äußersten rechten Rand zu gewinnen, und winkte deshalb bereits vor Monaten ab. Statt der Parteifreundin unterstützt er den amtierenden Staatschef. Le Pen allerdings, die diesmal – offenbar auch wegen der deutlichen Absage an alte Faschomanieren – tief ins bürgerliche Wählerlager vordringen konnte, lag in den Umfragen vom Freitag nur noch zweieinhalb Prozentpunkte hinter dem favorisierten Emmanuel Macron.