Schindlers Sekretärin Mimi Reinhardt verstorben

Jerusalem. Mimi Reinhardt verfasste im Zweiten Weltkrieg die lebensrettende Liste des Industriellen Oskar Schindler – nun ist sie im Alter von 107 Jahren gestorben. Die Sekretärin des als Retter Hunderter Jüdinnen und Juden vor dem Holocaust bekannt gewordenen Schindler starb in Israel, wie ihre Enkelin Nina am Freitag in einer von AFP eingesehenen Nachricht mitteilte. »Meine liebe und einzigartige Großmutter ist im Alter von 107 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden«, schrieb Reinhardts Enkelin. Die Österreicherin jüdischen Glaubens hatte bis 1945 als Sekretärin des deutschen Fabrikbesitzers Schindler in Krakau gearbeitet und als solche die Liste von »Schindler-Juden« zusammengestellt. (AFP/jW)