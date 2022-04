»Frauenfreundschaften oft unterschätzt«

© Cristina Mauren Brasilien trifft auf Uganda und umgekehrt: »Kevin« erzählt die Geschichte einer wunderbaren Freundschaft

Ihr Dokumentarfilm »Kevin« ist beim »Internationalen Frauen* Film Fest Dortmund + Köln« (IFFF) in der vergangenen Woche zur Eröffnung gelaufen. Darin geht es um eine global gelebte Frauenfreundschaft, die selbst einer großen Entfernung standhält: der zwischen Belo Horizonte in Brasilien, wo Sie zu Hause sind, und Uganda, wo Ihre Freundin Kevin lebt. Was war Ihnen wichtig zu schildern?

Männer haben beste Freunde, gehen zusammen durch dick und dünn. Frauenfreundschaften dagegen werden oft unterschätzt. Dabei können sie maßgeblich dabei helfen, Lebenskrisen zu bestehen. Kevin ist schon seit meiner Jugendzeit eine so großartige Freundin für mich. Wir haben uns damals im Sprachkurs in Deutschland kennengelernt, wo wir beide fremd waren. Später trennten sich unsere Wege, meiner führte zurück nach Brasilien, sie lebte in Uganda. Als ich deprimiert war, weil ich eine Fehlgeburt hatte und mein an Krebs erkrankter Vater dem Tode nah war, wusste ich intuitiv, dass mir Kevins Warmherzigkeit guttun würde. Weil sie drei kleine Kinder hat und deshalb nicht zu mir kommen konnte, besuchte ich sie in Uganda. Unsere Geschichte wollte ich mit dem Film auch erzählen, um andere Frauen zu ermutigen, selbst Freundschaften einzugehen und sie zu pflegen. Offenbar ist es mir gelungen, mit meinem Dokumentarfilm zu berühren. Zuschauerinnen weinten nach dem Film im Kino. Eine etwa 20jährige Frau war sich durch den Film ihrer Einsamkeit in der Coronakrise bewusst geworden.

Ihr Film thematisiert auch Rassismuserfahrungen in Deutschland …

Kevin schildert in meinem Film, dass sie dort den Eindruck hatte, dass viele Menschen in Büchern darüber gelesen hatten und sogar Rassismustheorien diskutierten. Rassistischer Umgang mit People of Color passiere aber mitunter nahezu unintendiert. Im Gespräch mit mir erzählt sie, dass jemand etwa bemüht gewesen sei, sie darüber aufzuklären, wie man mit Messer und Gabel isst.

Was war wichtig, um den Alltag in Uganda zu schildern?

Kevin ist nach Uganda zurückgekehrt, weil hier – anders als in Deutschland – durch eine selbstverständliche Solidarität untereinander das Leben mit Kindern besser zu meistern ist. Ich bin ihr und ihren drei Kindern gefolgt und habe versucht, Afrika-Klischees zu vermeiden. Natürlich ist die farbenfrohe Kulisse auf dem Markt präsent, wenn wir zusammen einkaufen. Unsere Gespräche aber miteinander sind vertraut, sie hat Lebensweisheiten parat.

Ist es schwierig, feministische und vom Internationalismus inspirierte Filme in einem Land wie Brasilien zu drehen, das unter dem Regime des Ultrarechten Jair Bolsonaro steht?

Sollte Bolsonaro bei der nächsten Wahl in diesem Oktober nicht abgewählt werden, sehe ich für die Zukunft kaum mehr eine Perspektive für feministische Filmemacherinnen. Im Wahlkampf polarisiert er, treibt die Klimakrise gewissenlos voran. Er tut nichts, um das Volk vor der Pandemie zu schützen, öffnet die Schere zwischen Arm und Reich weiter. Er bekämpft die Selbstbestimmung der Frauen, beleidigt sie ebenso wie Homosexuelle und Dunkelhäutige.

Wie gestaltet sich die dortige Filmlandschaft?

Kulturförderung wird vom Ministerium für Tourismus »miterledigt«, unabhängige Filme werden kaum mehr finanziert. Alles, was nicht Mainstream ist, wird mit bürokratischen Antragsverfahren im Keim erstickt. Mein 2017 begonnener Film »Kevin« wurde noch von der »Ancine«, Agência Nacional do Cinema, gefördert. Deren Filmdirektorin Débora Ivanov, die feministische Filme unterstützte, wurde entlassen und durch einen konservativen Leiter ersetzt. Das Festival Internacional de Cinema Feminino in Rio de Janeiro musste schließen. Internationale Festivals wie das IFFF sind für Filmschaffende aus kulturell unterdrückten Staaten insofern eine wichtige Chance.