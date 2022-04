Dickens in Hackney

Netflix Ansprache? Ärger? Beides?

Vielleicht offenbart sich die Qualität einer TV-Serie auch darin, wie schwer es wäre, für sie einen würdigen Trailer zu schneiden. Bei der aktuellen Staffel der britischen Serie »Top Boy« müssten folgende Momente vorkommen: der hartgesottene Londoner Straßengangster Sully (gespielt vom Grime-Rapper Kano), der alleine in einem kleinen Hausboot an einem Kanal in London steht, tief durchatmet, sich mit den Händen übers Gesicht fährt – unter seiner Coolness brodeln so viele Traumata, dass man es fast hören kann. Dann käme eine Nahaufnahme der Hand von Shelley (gespielt von der großartigen Rapperin Little Simz), wie sie in einem ruhigen Moment zärtlich über den Kopf von Gangleader Dushane (Ashley Walters) streicht. Schließlich wäre da noch der Junge an einem Strand in Marokko, der feiert, lacht, während ihn ein tätowierter Mann zu einem Motorboot trägt.

Es wäre ein schlechter Trailer. Erstens, weil diese Szenen ihre Stärke vor allem aus dem Kontext ziehen, mit dem sie im Laufe der Handlung aufgeladen wurden, dazu aber später. Zweitens, aus Marketingsicht, weil sie die gängigen Verkaufsargumente nicht zeigen. Schließlich geht es in »Top Boy« verdammt noch mal um Drogen, Waffen, Gewalt, Verrat.

Die britische Serie ist gerade in die vierte beziehungsweise zweite Staffel gestartet. Was 2011 als Channel-4-Produktion zwei Staffeln lief und dann fallengelassen wurde, wurde 2019 mit der Unterstützung des kanadischen Popstars Drake wiederbelebt und auf Netflix gezeigt. Die Rahmenhandlung ist schnell erzählt. Die beiden Söhne jamaikanischer Einwanderer, Sully und Dushane, haben es in der Sozialbausiedlung Summerhouse im Londoner Stadtteil Hackney als Gangster nach ganz oben geschafft, sind Top Boys. Sie führen eine Gang aus jüngeren Mitstreitern, die eine komplexe Logistik am Laufen halten, um vor allem Junkies mit Koks und Heroin zu versorgen. Im Lauf der vier Staffeln führen die Kämpfe mit anderen Gangs oder untereinander immer wieder zu schrecklichen Gewalttaten, Familiendramen, und immer wieder landen Sully und Dushane ganz unten.

Das klingt fast schon lapidar, mindestens erwartbar, erinnert andererseits an grandiose Serien wie »The Wire« oder die »Sopranos«. Indessen ist hier die gute alte Schule des britischen Sozialrealismus am Werk. Mit der schlichten Intensität eines Ken ­Loach (»The Wind That Shakes The Barley«, 2006; »Sorry We Missed You«, 2019) oder Shane Meadows (»This Is England«, 2006) gelingt es dem Serienautor und Jeremy-Corbyn-Unterstützer Ronan Bennett, nicht vordergründig auf Überraschungen zu setzen – und dennoch zu überraschen. Nicht Klischees panisch zu meiden, sondern sie von ihrer Klischeehaftigkeit zu befreien.

Die Serie blickt tief in die Lebensrealität armer karibischer Einwandererfamilien. Sie zeigt, wie eine bis heute von Margaret Thatchers neoliberalen Ideen geprägte »Sozialpolitik« eine Schattenwirtschaft bildet, die die kapitalistische Ausbeutungslogik ins soziale Gefüge der Familie trägt. Dickens in Hackney, quasi.

Wurden in den vorherigen Staffeln Ausflüge in die triste britische Küstenstadt Ramsgate gemacht und dabei auch das Los illegaler muslimischer Einwanderer in England thematisiert, oder Dushane bei einem kurzen Aufenthalt in Jamaika begleitet, wird in Staffel vier nebenbei angeschaut, welche traurigen Schicksale auch im fernen Marokko mit dem Drogengeschäft verbunden sind, etwa das des oben benannten Jungen am Strand, der sehnlichst einen Weg zu seiner Schwester in Spanien sucht.

Die eingangs beschriebenen Szenen sind so überaus bewegend, weil hier unglaubliche Schauspieler am Werk sind. Bekannt geworden sind die Top Boys Kane »Kano« Robinson und Ashley Walters (mit der So Solid Crew) als Musiker, aber Schauspielerei ist definitiv ihr größeres Talent. Oder Rapperin Little Simz, bürgerlicher Name Simbiatu Ajikawo: Sie spielt eine junge alleinerziehende Mutter mit faszinierend ruhiger Intensität. Zeit, sehr gute Musik zu machen, hat sie offensichtlich auch noch genug, der wunderbare Tiny-Desk-Concerts-Auftritt auf Youtube ist ein schöner Einstieg für alle, die mit Little Simz’ Musik nicht vertraut sind.

Zwei Hinweise für diejenigen, die »Top Boy« und die Welt von Summerhouse nicht kennen. Erstens: Es lohnt sich, die Serie auf Englisch zu schauen, am besten mit englischen Untertiteln. Das britisch-jamaikanisch-afrikanische Patois Londons ist eine Sprache für sich, »Wagwan« bedeutet »Was geht«, »blud« heißt »Kumpel«, »innit« meint »oder« etc. Zweitens: Die ersten zwei Staffeln wurden auf Netflix unter dem Namen »Top Boy: Summerhouse« eingestellt, wer am Anfang anfangen möchte, sollte daher nicht gleich auf »Top Boy« klicken.