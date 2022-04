Feudale Verhältnisse?

KHARBINE-TAPABOR/imago images Nicht wonnig ward sie gewonnen: Bau einer Burg, Illustration aus dem 15. Jahrhundert

Ein Klassiker der marxistischen Diskussion ist die Frage nach dem Verhältnis von außerökonomischer, direkter Gewalt und dem »stummen Zwang ökonomischer Verhältnisse« (Marx) zur Aneignung von Mehrarbeit. Mit anderen Worten: Wieviel Feudalismus steckt im Kapitalismus? Erleben wir gegenwärtig eine Dekommodifizierung z. B. des Wohnungsmarktes, wenn Deutschlands größter Wohnungsvermieter Vonovia seine Marktmacht dazu einsetzt, den Mitbewerbern die Preise zu diktieren? Gibt es gar eine den Einzelkapitalen innewohnende Tendenz, sich der Konkurrenz wo immer möglich zu entziehen, wie sie in Monopol- und Kartellbildung, Preisabsprachen und anderen Varianten des »rent seeking« zum Ausdruck kommt? Und existieren mit der Dominanz großer Online- und Techkonzerne im Bereich der neuen Medien nicht längst neofeudale Strukturen? Ein Umstand, der übrigens Jürgen Habermas jüngst dazu veranlasste, von einem erneuten, nunmehr digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit zu sprechen.

Für eine Refeudalisierung der Gesellschaft spricht auch, dass politische Ansprüche und materielle Forderungen zunehmend in Form einer Privilegienkritik formuliert werden. Auf Basis identitätspolitischer Konzepte erklärt man sich die eigene prekäre Situation als Folge der Privilegien anderer, die zunächst »reflektiert« und schließlich abgeschafft gehören. Kurzum, für das Fort- oder auch Wiederaufleben vormoderner Praktiken, Institutionen und Strukturen innerhalb der kapitalistischen Moderne geben zeitdiagnostische Befunde genügend Anschauungsmaterial – vom »Neokorporatismus« über die »Post­demokratie« bis hin zum »Klassismus« als einer quasi-ständischen Abschottung sozialer Milieus. Gemeinsam ist ihnen die Feststellung, dass die Verteilung von Reichtum, Teilhabe und Aufmerksamkeit nicht allein auf Grundlage der allgemeingültigen und unpersönlichen Regeln des freien Marktes erfolgt. Uneinig ist man sich allerdings darüber, welche Mechanismen an die Stelle einer »unpersönlichen Herrschaft« des Marktes und der bürgerlichen Rechte treten.

Gängige Vorschläge wie etwa der Begriff des »Neofeudalismus« (­Sighard Neckel), die das bürgerliche Leistungsprinzip und die daraus abgeleitete Meritokratie als liberale Legitimationsideologie entlarven und soziale Position statt dessen qua Herkunft und Geburt erklären, erweisen sich bei näherer Betrachtung als erschreckend ahistorisch. Es werden Einzelbestimmungen oder Teilaspekte vergangener Gesellschaftsformationen herausgegriffen (etwa Leibeigenschaft, Sklaverei oder Knechtschaft), um sie anschließend in gänzlich anderen sozialen Ordnungen »wiederzufinden«.

Ausgeblendet wird dabei, dass etwa feudale Abhängigkeiten in einem ganz spezifischen sozioökonomischen, politischen, religiösen usw. Kontext standen, ohne den sie gleichsam »in der Luft hängen«. Strenggenommen ließe sich noch nicht einmal von einer »feudalen Produktionsweise« des Mittelalters sprechen, existierte doch in der Vormoderne noch keine Ausdifferenzierung der Gesellschaft in einzelne Funktionssysteme wie Wirtschaft, Politik oder Religion. Auch die Rede von »der Gesellschaft« des Mittelalters erweist sich bei näherer Betrachtung als eine Rückprojektion moderner Kategorien auf Vergangenes. Das Mittelalter kannte anstelle der einen, alle Menschen umfassenden (Welt-)Gesellschaft lediglich eine Vielzahl von Gesellschaften, ganz so, wie es anstelle der einen (Menschheits-)Geschichte nur eine Vielzahl von Geschichten (beispielsweise dieser oder jener Herrschergeschlechter) kannte.

Kuchenbuch verfolgt dementsprechend das Projekt einer »Entbürgerlichung« bzw. »Entmodernisierung« des Feudalismus. Damit steht er ganz in der Tradition von Marx, der den Ökonomen seiner Zeit vorwarf, die historisch einmaligen Prinzipien der kapitalistischen Produktionsweise »veruniversalisiert« zu haben. Im Umkehrschluss folgt daraus allerdings auch die Forderung nach einer »Entfeudalisierung« der Moderne: Aktuelle Phänomene wie etwa Seilschaften/Netzwerke, Vetternwirtschaft oder Klientelismus stellen noch lange keine (neo-)feudalen Abhängigkeitsbeziehungen dar, nur weil sie nicht markt- oder warenförmig verfasst/strukturiert/organisiert sind.

Vor derartigen Anachronismen – in die eine wie die andere Richtung – schützt die Lektüre von Kuchenbuchs Buch. Es zeigt das »lange Mittelalter« (500–1800 u. Z.) in seiner ganzen Fremdheit entlang von 14 Aufsätzen, die – wie Kuchenbuch zugibt – »auf den ersten Blick kaum verständlich« sind. Daher werden die einzelnen Texte durch kurze Vorbemerkungen eingeleitet, die die akademischen Entstehungszusammenhänge darlegen sowie rückblickend Schwächen und Stärken benennen. Vor allem aber zeigt der Längsschnitt durch fast 40 Jahre Forschung die theoretisch-methodische Weiterentwicklung Kuchenbuchs und steht damit exemplarisch für die Veränderungen marxistischer Geschichtswissenschaft insgesamt. So startete ­Kuchenbuch 1977 seine Suche nach einer »feudalen Produktionsweise«. Aus der ökonomischen Basis sollte – ähnlich wie in der berüchtigten »Staatsableitungsdebatte« der 70er Jahre – der kulturelle, rechtliche, politische usw. Überbau abgeleitet werden.

Seit den 80er Jahren verabschiedete sich Kuchenbuch schrittweise vom »ökonomischen Determinismus« und kruden Basis-Überbau-Modellen. Die Abkehr von Marxschen Begriffsvorgaben und Epochenbezeichnungen war nicht zuletzt der Zunahme des empirischen Wissens geschuldet. Es stellte sich heraus, dass die (lokalen) Verhältnisse über 1.000 Jahre hinweg zu unterschiedlich waren, als dass sie auf den Begriff einer feudalen Produktionsweise gebracht werden könnten. Das Ende der Suche nach der einen, allumfassenden Produktionsweise des Mittelalters ermöglichte die Hinwendung zu kulturellen und religiösen Aspekten von Herrschaft. Das Ergebnis: Tatsächlich lassen sich alle sozialen Beziehungen des Mittelalters als »feudale Verhältnisse« beschreiben. Sie bilden – vergleichbar mit der Kategorie der abstrakten Arbeit bzw. des Werts in der Moderne – das »soziale Band« zwischen den Menschen und rechtfertigen die Epochenbezeichnung »Feudalismus« ganz ohne ökonomischen Reduktionismus.