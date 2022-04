(c) Saudi Press Agency Der Krieg im Jemen ist verloren, aber noch nicht vorbei: Die Oberkommandierenden und ihr gerade zurückgetretener »Präsident« Hadi (r., 5.11.2019)

Der Abtritt von Abed Rabbo Mansur Hadi ist zweifellos ein Paukenschlag, mit dem kaum jemand gerechnet hat. Denn der »Präsident«, der 2012 für eine begrenzte Amtszeit von zwei Jahren gewählt wurde, die Macht dann aber nicht abgab, befindet sich zwar schon seit 2014 im saudiarabischen Exil. An eine Aufgabe seines Postens schien er in den vergangenen Jahren allerdings nicht im Traum zu denken.

Das lag nicht zuletzt daran, dass Hadi nie mehr als eine Marionette des saudischen Königshauses war, das seine Vormachtstellung im Nachbarland zurückerlangen und den geostrategisch bedeutenden Jemen im eigenen, aber auch im Interesse der westlichen Partner Riads unter Kontrolle bringen wollte. Dafür brauchte es einen Präsidenten auf dem Papier, der die Kriegskoalition um Beistand bat, die dann wiederum Schulen, Krankenhäuser und Wohnhäuser mit im Westen gekauften Waffen in Schutt und Asche legte.

Aber Riad und mit ihm seine westlichen Partner haben den Krieg verloren. Die Militärkoalition und mit ihr verbündete Milizen und Terrorbanden am Boden sind offenbar nicht in der Lage, Marib, die Hauptstadt der gleichnamigen öl- und gasreichen Provinz und letzte verbliebene Hochburg der »Regierung« im Norden des Landes, langfristig zu halten. Das hat das ganze Ausmaß ihres Versagens genauso deutlich gemacht wie die immer intensiver werdenden Drohnen- und Raketenangriffe der Ansarollah auf saudisches und emiratisches Staatsgebiet. Es wäre für die »Huthis« nach Einnahme Maribs ein leichtes, von dort ausgehend weitere Eroberungszüge bis in die »Regierungshauptstadt« Aden zu unternehmen. Es zeigt aber auch, dass diejenigen, die den Jemen 2015 in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg überfallen haben, selbst höchst verwundbar geworden sind – jederzeit und überall.

Riad will, nein, Riad muss raus aus dem Jemen und sucht seit Jahren nach einem gesichtswahrenden Ausweg. Zu diesem Zweck hat die Kriegskoalition mehrfach einseitige Waffenruhen verkündet – diese allerdings zumeist bereits am ersten Tag selbst gebrochen. Auch die derzeit in Saudi-Arabien unter der Ägide des Golfkooperationsrats stattfindenden Gespräche dienen diesem Zweck.

Zuviel Optimismus ist jedoch fehl am Platz. Denn welche »Machtbefugnisse« genau der völlig machtlose Hadi an den Präsidialrat abgeben sollte, steht in den Sternen. Und es ist noch lange nicht ausgemacht, dass der von Riad willkommen geheißene neue Präsidialrat keine neue Marionette des saudischen Königshauses wird, dessen Ziele im Jemen sich nicht geändert haben, auch wenn sie nicht umsetzbar waren. Es muss deshalb davon ausgegangen werden, dass der wahre Machthaber Saudi-Arabiens, Kronprinz Muhammad bin Salman, selbst wenn der Krieg offiziell beendet würde, weiter zündeln und über Stellvertreter den Konflikt am Leben halten wird. Den fruchtbaren Boden dafür haben sieben Jahre Krieg nachhaltig geschaffen.