Viel zu viele Baustellen

Thomas Frey/dpa Schüler trainieren mit Mund-Nasen-Schutz in der Sporthalle des Johannes-Gymnasiums in Lahnstein (11.12.2020)

Vom sogenannten »Coronakabinett« der Bundesregierung wurde der Sport in der Pandemie regelmäßig überhört. Als der Gesundheitsausschuss des Bundestages vor ziemlich genau einem Jahr Experten zur Novellierung des Infektionsschutzgesetzes anhörte, saß der Sport erst gar nicht mit am Tisch. Ignoriert wurden in der Pandemie vom Krisenmanagement und von Bundeskanzlerin Angela Merkel sowohl der Dachverband Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) als auch die für Sport zuständigen Ministerinnen und Minister der Länder und die Sportministerkonferenz (SMK) als deren ständiger Verbund – die Lobbyisten des Sports ihrerseits taten wenig, um sich zu wehren bzw. ordentlich Gehör zu verschaffen. Das soll jetzt anders werden. Hamburgs zuständiger Senator Andy Grote hat Lehren gezogen und für den 7. und 8. April zu einer »Sonder-SMK« in die Hansestadt eingeladen, damit der Sport auf Bundesebene »mehr Wahrnehmung« bekommt. Der sei in den Coronabeschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz stets »nur kurz oder gar nicht vorgekommen, und wenn, dann eher als Risikofaktor«, so der SPD-Politiker im Rückblick. Dies werde der Bedeutung des Sports in der Gesellschaft, nicht zuletzt in dieser Pandemie, nicht gerecht. Von der »Sonder-SMK« erwartet sich der Gastgeber »ein Aufbruchsignal«.

Was konkret damit gemeint ist, darüber hüllte sich Grote im Vorfeld des Sondertreffens in Schweigen, gegenüber jW begründet mit den augenblicklichen Strapazen seines Ressorts bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge. Sicher ist immerhin, dass die für Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser nach Hamburg kommen soll. Gut wäre, wenn sich die Ressortchefs der Länder nach dem Vorbild der Landessportbünde (LSB) darauf einigen könnten, eine ständige Vertretung in der Hauptstadt und dort zu installieren, wo sportpolitisch »die Musik spielt«. Das gemeinsame Büro der LSB in der Nähe des Olympiastadions wird in Kürze in die hauptstädtische DOSB-Außenstelle übersiedeln. Sinnvoll wäre, wenn dort auch die Sportministerkonferenz ein kleines, agiles Büro eröffnen würde und so drei wichtige Player unter einem Dach vereint für die Interessen des Sports streiten könnten – nicht zuerst für den Profisport wohlgemerkt, der 2020 und 2021 von der Politik mit jeweils dreistelligen Millionenbeträgen zur Krisenbewältigung recht großzügig bedacht wurde und für den 2022 noch einmal 60 Millionen im Bundeshaushalt auftauchen.

Der Sport gehöre »auf der politischen Agenda weiter nach oben«, sagte Andy Grote. »Der Sport muss in Berlin eine stärkere Stimme bekommen«, betonte Christoph Niessen, der Geschäftsführer des mitgliederstärksten Landessportbunds, desjenigen von Nordrhein-Westfalen. Dafür braucht es von DOSB, LSB und SMK gemeinsam formulierte, unmissverständliche inhaltliche Ansagen und Ziele. Was ist zum Beispiel mit der Forderung nach einem »Staatsziel Sport«? Seitdem der DOSB in seinem Gründungsjahr 2006 anregte, den Sport als größte und besonders wertvolle Bürgerbewegung in der Verfassung zu verankern, ist die Debatte darüber sukzessive eingeschlafen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wäre dem »Normalsport« die Dauerignoranz in den vergangenen beiden Jahren erspart geblieben, hätten sich seine Repräsentanten auf einen »Artikel Sport« im Grundgesetz stützen können. Zugleich wäre dieser Status für die SMK und für die LSB eine hilfreiche Operationsplattform, weil nach Gesetzeslage etwa Sportstätten ausschließlich Sache der Länder und Kommunen sind und nur die Länder den Kinder- und Jugendsport verantworten. Der Bund ist bei diesem Konstrukt lediglich gefordert, wenn es um die Belange des Spitzensports für Erwachsene geht.

Eine Konstellation mit reichlich unvorteilhaften Wirkungen, die vermutlich effektiver von der brandenburgischen Sportministerin Britta Ernst Richtung Kanzleramt kommuniziert werden könnten als von einer »Sonder-SMK«. Fragen und Probleme gibt es viele: Wie etwa sollen die Länder ohne Hilfe des Bundes den Investitionsstau von geschätzten 31 Milliarden Euro bei den Sportstätten abtragen? Wie sollen Sportverbände mit ständiger Rücksicht auf das föderalistische Kleinklein bei Nachwuchs und Talenten gescheite »Pyramiden« im Leistungssport bauen? Warum ist es bislang nicht möglich, den ehrenamtlichen Vereinsvorständen, Betreuern, Übungsleitern oder Schiedsrichtern unkompliziert Reisekostenzuschüsse aus dem Bundessäckel zu überweisen, damit diese acht Millionen für den Gesamtbetrieb unentbehrlichen guten Geister im Sport bleiben und bei Laune gehalten werden? Warum muss jedes Bundesland einzeln und allein versuchen, nach den coronabedingten Einbrüchen den Laden wieder in Schwung zu bringen und die Mitgliederverluste möglichst auszugleichen? Weshalb diesen Kraftakt nicht an ein nationales Programm koppeln?

Stoff gibt es reichlich für die Sondertagung der SMK in Hamburg. Vielleicht wagen sich die Ressortchefs auch an ein Thema, für das sie den Bund gar nicht brauchen, das sie in vollkommener Eigenregie händeln können und das aktuell zu den größten Baustellen gehört: Gemeint ist die Situation des Schulsports im Unterricht, bei Ganztagsbetreuung und Maßnahmen zur Inklusion. Eltern und Schüler klagen nicht erst seit gestern darüber, dass Unterrichtsstunden ausfallen oder vertretungsweise Lehrkräfte in die Sportstunden geschickt werden, die von der Materie kaum Ahnung haben. Weshalb scheuen sich die Länder vor einer genauen Analyse in ihrem Territorium? Vermutlich weil die Angst der Landespolitiker vor dem Ergebnis so einer Prüfung größer ist als der Wille, notwendige Veränderungen zu bewirken.