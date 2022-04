Medienriese wächst weiter

Fabrizio Bensch/REUTERS Vielversprechende Aussichten für die Bosse: Auch für 2022 rechnet Bertelsmann mit steigenden Profiten

Auch er ist ein Krisenprofiteur: Der Medienkonzern Bertelsmann hat 2021 seinen Gewinn um 58 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro gesteigert. Dabei habe das Unternehmen aus Gütersloh deutlich von Firmenverkäufen profitiert, wie es am Donnerstag vergangener Woche mitteilte. 786 Millionen Euro verdiente Bertelsmann durch den Verkauf von Beteiligungen. Zum Beispiel trennte sich der Konzern vom US-Werbevermarkter Spot X.

»Wir sind organisch zweistellig gewachsen, haben das höchste operative Ergebnis seit Gründung erzielt und das beste Konzernergebnis seit 2006«, erklärte Konzernchef Thomas Rabe bei der Vorstellung der Jahreszahlen. Besonders die börsennotierte RTL Group, der Buchverlag Penguin Random House und der Dienstleister Arvato haben zu dem für die Eigentümer guten Ergebnis beigetragen. Gut lief es in dem Sinne auch bei den Streamingdiensten RTL plus (Eigenschreibweise: RTL+) in Deutschland und Videoland in den Niederlanden, die zusammen mittlerweile 3,8 Millionen Abonnenten haben – eine Steigerung zum Vorjahr um 74 Prozent.

Bertelsmann senkte laut eigenen Angaben seine Finanzschulden auf unter eine Milliarde Euro und wolle in den nächsten Jahr fünf bis sieben Milliarden Euro »in Wachstum stecken«. Ab 2024 wollen die Gütersloher demnach in zusätzliche Geschäftsfelder wie den digitalen Gesundheitsbereich einsteigen. Im Januar 2022 war die Zusammenführung der beiden Bertelsmann-Töchter RTL Deutschland und Gruner und Jahr (Gruner + Jahr) abgeschlossen. Damit sei ein »nationaler Mediachampion in Deutschland« entstanden, erklärte der Konzern. Das Unternehmen profitierte außerdem vom steigenden Geschäft auf den Werbemärkten. Nur das Druckgeschäft verzeichnete ein Rückgang. »Das Jahr 2021 war das stärkste Jahr der Bertelsmann-Geschichte«, hatte Rabe bereits Anfang März in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) angekündigt. Der Konzern habe eine »hohe Investitionskapazität«.

Rabe, der nicht nur Bertelsmann leitet, sondern auch bei der Tochter RTL das Sagen hat, gab in der FAZ den Gerüchten um ein Zusammengehen des Senders mit Pro sieben – Sat.1 neue Nahrung. Aktuell stehe das zwar nicht auf der Agenda, aber die Aktionäre würden sich fragen, »warum es nicht in Deutschland möglich sein sollte, einen Medienchampion aufzubauen, der im Wettbewerb mit amerikanischen Plattformen besteht«. Pro sieben – Sat.1 hält bis jetzt offenbar wenig von einer stärkeren Kooperation. Man komme gut allein klar. Abgesehen davon sei ein Zusammengehen wegen der daraus resultierenden Medienkonzentration rechtlich zweifelhaft.

»Für 2022 rechnen wir mit einem moderaten Umsatzanstieg sowie einem operativen Ergebnis, das vor Investitionen in das Streaming-Geschäft der RTL Group auf Rekordniveau stabil ist«, blickte Bertelsmann-Finanzvorstand Rolf Hellermann trotzdem optimistisch in die Zukunft. Es sei aber nicht abzusehen, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine habe. Die indirekten Einflüsse könnten erheblich sein, falls Kunden wegen der allgemein steigenden Kosten weniger Werbung schalten, was das Geschäft von RTL bremsen könnte, wie Reuters am 31. März berichtete.

Die Umsätze in Russland oder mit russischen Kunden seien gering und lägen zuletzt bei knapp 70 Millionen Euro. Nach eigenen Angaben hat Bertelsmann seine Aktivitäten in Russland stark zurückgeschraubt. Die Tochter RTL habe ihren Betrieb in dem Land eingestellt, teilte Rabe laut der Branchenportal Meedia am 21. März mit. Der Dienstleister Arvato sei unter Beachtung aller Sanktionen zwar weiterhin aktiv, habe das Geschäft jedoch auf das notwendige Minimum zurückgefahren, berichtete Radio Gütersloh am Mittwoch vergangener Woche. Laut Meedia unterhält Arvato in Russland mehrere Lager und beschäftigt dort mehr als 2.200 Menschen. Die eingelagerten Waren könne man nicht »sich selbst überlassen«, sagte Rabe.