Der Sammler und der Historiker

imago/Eckhard Stengel Helmut Donat bei einer Buchvorstellung seines Verlags

»Ein guter Text soll sich darbieten wie ein gut durchtrainierter Körper. Alles aufgeschwemmte Fett weg, nur Haut und Knochen. In diesem Sinne heißt Schreiben weglassen. Überflüssiges und Wiederholungen sind zu streichen. Der Leser ist in den ihm dargebotenen Gedankenprozess wie ein Partner einzubeziehen.« So beschrieb der Verleger Helmut Donat einmal seine Rolle als Lektor.

Wie das alles anfing? Als Geschichtsstudent stöberte Helmut Donat Ende der 1970er Jahre in einem Hamburger Antiquariat nach interessanter Lektüre. Dabei stieß er auf die Schrift des ihm gänzlich unbekannten Hans Paasche mit dem Titel »Meine Mitschuld am Weltkrieg« (1919). Donat entrichtete den Preis von einer D-Mark, las den Text im Zug auf der Rückreise nach Bremen und war »wie erschlagen«. Er erkannte sogleich, dass er eine bedeutende Entdeckung gemacht hatte. Denn Paasche öffnete ihm die Augen, dass es neben dem nationalistisch-militaristischen Mainstream, der 1914 zum Weltkrieg geführt hatte, auch ein »anderes Deutschland« – bestehend aus Liberalen, Sozialisten und Pazifisten – gegeben hatte, das für die Werte Frieden, Freiheit, Recht und Demokratie stand. Ein Zufallsfund im Antiquariat war es also, der einen entscheidenden Einfluss auf den beruflichen Werdegang des jungen Historikers ausüben sollte.

In der Folgezeit arbeitete Donat zusammen mit Karl Holl (Universität Bremen), wie Donat Mitbegründer der historischen Friedensforschung in der BRD, an der Edition eines Manuskripts des prominenten Pazifisten Ludwig Quidde über den organisierten Pazifismus im Ersten Weltkrieg. In Kontext des Projekts suchte er systematisch nach pazifistischen Zeitschriften und anderen literarischen Spuren der Vertreter dieses »anderen«, antimilitaristischen Deutschland. Er wurde zum wahrscheinlich größten Sammler pazifistischer Literatur in Deutschland und zum Anreger vieler Forschungen zu diesem Thema. Die Frucht dieser Jahre war das von ihm zusammen mit Karl Holl herausgegebene »Hermes Handlexikon. Die Friedensbewegung. Organisierter Pazifismus in Deutschland, Österreich und in der Schweiz«, das 1983 im Econ-Verlag erschien und dem kritischen Hamburger Historiker des Ersten Weltkrieges, Fritz Fischer, »in dankbarer Verehrung« gewidmet war.

Helmut Donat war und ist von der »Berufung« getrieben, das »andere« Deutschland der Kriegsgegner der Vergessenheit zu entreißen. Das Auslöschen der Erinnerung an diese Menschen wurde nicht nur von den Nazis systematisch betrieben. Es dauert vom Kriegsende 1945 eigentlich bis heute an. Die bleibende Bedeutung dieses lebenslangen Kampfes gegen das Vergessen kann gar nicht überschätzt werden. Geht es doch um den historischen Nachweis, dass es selbst in der Zeit des kriegerischen ersten deutschen Nationalstaats (1871–1945), der maßgeblich von den Traditionen des preußisch-deutschen Militarismus geprägt war, einen lebendigen Gegenvorschlag zum kriegerischen Politik- und Gesellschaftsentwurf gab.

Für sein Lebenswerk als Historiker und als Verleger vornehmlich pazifistischer Literatur wurde Helmut Donat im Jahre 1996 mit dem ­Carl-von-Ossietzky-Preis der Stadt Oldenburg ausgezeichnet. Die Stadt würdigte damit den Forscher und den unermüdlichen Verleger einer Vielzahl von Publikationen zur Geschichte des deutschen Pazifismus und Militarismus, zu den Ursachen und Folgen des Nazismus, zum Revisionismus in der Geschichtsschreibung, zur »Preußen-Legende«, zum »Historikerstreit« und zum Völkermord an den Armeniern.

Seit dieser Ehrung ist ein Vierteljahrhundert ins Land gegangen. Am 7. April wird der nimmermüde und streitbare Helmut Donat 75 Jahre alt. Wir gratulieren!